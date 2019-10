Med oblikovanjem, umetnostjo in ilustracijo

Pregledna razstava VII. edicije Bienala slovenske neodvisne ilustracije, ki bo gostil več kot 20 umetnikov in umetniških kolektivov iz Slovenije in tujine

Vuk Ćuk

V Kinu Šiška Ljubljana bodo danes, 21. oktobra ob 19.00 odprli pregledno razstavo VII. edicije Bienala slovenske neodvisne ilustracije, ki bo gostil več kot 20 umetnikov in umetniških kolektivov iz Slovenije in tujine. Bienale neodvisnih je periodični dogodek, ki raziskuje področja in kontekste sodobne ilustracije, ki je bil leta 2007 ustanovljen za namen podpore in promocije mladih slovenskih ustvarjalcev, ki delujejo na presečiščih med oblikovanjem, umetnostjo in ilustracijo.

Platforma je edinstvena zaradi posebnega izbora avtorjev – avtorji prejšnjega bienala prevzamejo vlogo kuratorjev za naslednji bienale in po lastni presoji izberejo svoje naslednike, kar podpira širok nabor avtorjev različnih praks in vizualnega opusa. Ker so projekti avtorjev popolnoma necenzurirani in sledijo manifestu Bienala neodvisnih, se spodbuja največja neodvisnost in avtonomija avtorskih del.

Na letošnji pregledni razstavi se bodo predstavili: Adrijan Praznik, Eva Juričan, Ivan Mitrevski, Iza Pavlina, Jelena Bando (Hr), Kaja Urh, Klavdija Jeršinovec, Klavdija Zupanc, Leja Hočevar, Maks Bricelj, Marina Milev (Srb), Maruša Štibelj, Nina Bric, Nina Čelhar, Petra Korent, Sonja Vulpes, Špela Senica, Tea Jurišić (Hr), Tisa Neža Herlec, Vasko Vidmar, Zarja Ražman, Žiga Urdih.

Pred razstavo se bosta ob 18.15 na kratkem dogodku 15 minut slave (artist talks) predstavila srbska umetnika Nikola Božović Kolja in Vuk Ćuk. Slednji se bo 22. oktobra ob 19.00 s samostojno razstavo z naslovom Povsem nov svet predstavil v Ravnikar Gallery Space. V svojem delu raziskuje odnos človeka do sodobnega načina življenja s poudarkom na vplivu razvoja digitalnih medijev, tehnologij in komunikacije. Ćuk, ki ustvarja predvsem na področju slikarstva, kiparstva in digitalne umetnosti, živi v Beogradu in deluje kot docent na Fakulteti uporabnih umetnosti v Beogradu. Z razstavo odpira razpravo o prihodnosti interakcij med človekom in robotom, o novih, sodobnih estetskih kanonih, pa tudi o svobodi umetniškega izražanja. V središču njegovih umetniških raziskovanj je soočenje arhetipskih človekovih ustvarjalnih dejavnosti – risanja, slikanja in rezbarjenja (graviranja) – z možnostmi, ki jih zagotavljajo nove tehnologije. V svojem eksperimentiranju namreč povezuje umetnost in tehnologijo ter tako ustvarja lastne sodobne umetniške objekte in estetske sisteme.

22. oktobra bo na na plakatnih mestih Europlakata potekalo ustvarjanje ilustracij v živo. Umetnici Nina Bric in Petra Korent bosta v projektu Risarske akcije v živo ustvarjali oz. porisali dve plakatni površini na Celovški cesti.