Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo koncert imaginarnega folk tria Širom s poljskim kitaristom Raphaelom Roginskim, 5. Mariborski umetnostni sejem ArtMetropolis, razstavo umetniškega tandema PLATEAURESIDUE (Aljaž Celarc & Eva Pavlič Seifert), ki bo premierno predstavil multimedijsko instalacijo, ki izprašuje sodobno razumevanje okolja in človekov odnos do njega, nastop Boža Vreća, enega najslovitejših sodobnih pevcev in skladateljev tradicionalnega bosanskega sevdaha, koncert legendarne britanske acid-jazz zasedbe The Brand New Heavies.

Četrtek, 24. oktober

V Projektnem prostoru DUM Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Andree Knezović z naslovom Dialektika vrednosti, s katero naslavlja vrednost v odnosu do sramu ter skozi poetične manifestacije in perspektive raziskuje, kako se sram materializira, arhivira, meri, kakšne so z njim povezane strategije in kako se poigrava z intimnimi in javnimi družbeno-kulturnimi konvencijami. O protislovjih, ki nastajajo v relacijah med produkcijo vrednosti in tesnobnim občutkom sramu na intimnem in družbeno-kulturnem polju, na razstavi govorijo tri umetniške instalacije: Memento Pudorem (Ne pozabi sramu), Lažje od snovi, težje od misli ter Igra prehodov. Kuratorka razstave: Anja Zver

Memento Pudorem (Ne pozabi sramu)

V Galeriji Tobačna Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Yaneta Calovskega in Hristine Ivanoske z naslovom S strani (Performans, ki se bo šele zgodil). Gre za najnovejši skupni projekt, v katerem umetnika preučujeta hipotetične možnosti razstavnega programa neuresničenega Muzeja moderne umetnosti v Skopju, ki ga je leta 1966 zasnoval poljski arhitekt Oskar Hansen. Projekt sta začela razvijati leta 2007 po obstoječi dokumentaciji arhitektovega predloga, tokratno obliko pa je navdihnil Začasni slovenski plesni arhiv (2012) Roka Vevarja, in je zamišljen kot koreografirana instalacija. Calovski in Ivanoska sta raziskala Vevarjev arhiv, ki ga hrani MG+MSUM v Ljubljani. Osredotočila sta se na soodvisnost med praktično in konceptualno rabo ter na odprto formo v kontekstu arhiva kot performativnega dejanja. Razstava vključuje tudi delo 9 principov odprte forme (2018), serijo plakatov, ki izhajajo iz Hansenovih teoretičnih in vizualnih principov, in pa serijo manjših slik, ki jih umetnika izpeljujeta iz asociativnih barv in shem Hansenovega drugega koncepta, imenovanega linearni kontinuirani sistem, ta se nanaša na njegove urbanistične projekte. Kustosinja razstave: Alenka Trebušak

V KC Janeza Trdine Novo mesto bodo ob 19.30 v okviru cikla Muzika eklektika nastopili imaginarni folk trio Širom, ki bo predstavil svojo tretjo ploščo Svet, ki speče konju cvet, kot posebni gost pa se jim bo pridružil poljski kitarist Raphael Roginski.

tCxrkZGjf18

V CSK France Prešeren Ljubljana bo ob 20.00 premiera žgečkljive glasbene monokomedije Poredna Vivi avtorja in režiserja Mateja Mijatovića, v kateri nastopa Lara Janković. Gre za zgodbo o prostitutki Vivi, ki se je za svoj poklic odločila iz praktičnih razlogov. Za dobro plačilo je vedno pripravljena sodelovati, ima pa svoje principe, od katerih ne odstopa... Ponovitvi: 25. in 26. oktobra ob 20.00

© Urša Premik

Od 24. do 27. oktobra bo v Salzburškem dvorcu Maribor potekal 5. Mariborski umetnostni sejem ArtMetropolis, na katerem se bodo predstavili priznani slovenski umetniki in umetnice ter galerije iz Ljubljane, Maribora, Bleda in Murske Sobote. Novost letošnjega sejma umetnin je projekt Artstorage, inovativni model skladiščenja, arhiviranja, digitalizacije in tudi prodaje umetniških del slovenskih umetnic in umetnikov, ki v 21. stoletju tovrstnega specializiranega in posebej njim namenjenega arhivsko-skladiščnega prostora za deponiranje nimajo. Cilj projekta je kreativna povezava med gospodarskim subjektom ter kreativnim in kulturnim sektorjem.

MUS 2016

Petek, 25. oktober

V Švicariji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo umetniškega tandema PLATEAURESIDUE (Aljaž Celarc & Eva Pavlič Seifert), ki bo predstavil nov raziskovalni in razstavni projekt Sub Persona. Avtorja, ki v praksi običajno prepletata ekologijo in umetnost, se tokrat osredotočata na stanje gozdnih ekosistemov in na človekov vpliv nanje zaradi preteklega in sedanjega upravljanja gozdov. Premierno bosta predstavila multimedijsko instalacijo, ki spodbuja razvoj senzoričnega mišljenja ter izprašuje sodobno razumevanje okolja in človekov odnos do njega.

V Galeriji Loža Koper bodo ob 19.00 odprli razstavo Katje Bednařik Sudec z naslovom Skrivnost življenja, na kateri bo predstavljen izbor slik, ki jih je ustvarila v zadnjih štirih letih in objekt Skriti vrt iz leta 2006. V njenem celotnem ustvarjalnem opusu je opazna preprosta, vendar nikoli dorečena tematika v upodabljanju: navdihuje jo motivika, povezana z naravo, z medčloveškimi odnosi, še posebej v ožji in širši družini, s spoštljivimi odnosi do sočloveka in do narave. Še posebej je prisotno njeno poglobljeno razmišljanje o vlogi sodobne ženske, njene in tudi lastne ženstvenosti, njene entitete in identitete, starih tradicionalnih vzorcev in vrednot glede njene vloge v družbi. Kustosinja razstave: Nives Marvin

Oda materinstvu (2018)

© Mankica Kranjec

Sobota, 26. oktober

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 20.00 nastopili Rade Šerbedžija & Zapadni kolodvor, ki bodo predstavili pesmi z novega albuma. Posebni gost: Damir Urban

8P1P3_9-XsA

Nedelja, 27. oktober

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 po razprodanem koncertu ponovno nastopil Božo Vrećo, eden najslovitejših sodobnih pevcev in skladateljev tradicionalnega bosanskega sevdaha. Je izjemen vokalist zavidljivih glasovnih višin, ki na pretanjen način sevdah nadgrajuje s prvinami jazza, bluesa in soula; z občasnimi plesnimi vložki, v katerih prikliče mistični ples vrtečih se dervišev, pa popolnoma prevzame občinstvo. Njegova zunanja podoba, ki jo opredeljuje žensko-moška dvojnost, odlično dopolnjuje glasbeno in umetniško izraznost.

s3TKHEht1ng

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru serije Musicology Barcaffe Sessions nastopila legendarna britanska acid-jazz zasedba The Brand New Heavies, ki bo predstavila zadnji album TBNH.

teLaygLrybc