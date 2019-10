REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V okviru serialke Temnica bodo v K4 nastopili Filip IV., Mint, Adamm, Melvil, v Božidarju bodo gostili dvojec Disco Durum in selektorja Mika Burnsa, v Dvorani Gustaf pa se bodo podali na temno stran elektronske glasbe, za katero bodo poskrbeli: LXS, Omnia Vox, Afekt Music, The Frog.

Petek, 25. oktober

(20.00): Žmauc Ljubljana: Perodinamika & Slishko (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Junker)

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Filip IV., Mint, Adamm, Melvil)

(23.00): Božidar Ljubljana: Disco Durum & Mike Burns (DJ set)

9xDB00imxC8

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: NANI MO VI (Estera, Futon, Torkar, Liara T'Soni)

BGb025Jp4jg

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Swaguljčica #7 (casi, White AF, Kpow)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Smrt ji lepo pristoji (DJ Marino)

Sobota, 26. oktober

(23.00): K4 Ljubljana: Šamar! (Dacho & Levanael)

4VL6PJtHmng

(23.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Hidden Dimension (LXS, Omnia Vox, Afekt Music, The Frog)