Dnevi nemškega filma v Ljubljani

Od 23. do 26. oktobra bodo v Slovenski kinoteki potekali 5. Dnevi nemškega filma

Lotte na Bauhausu

V Slovenski kinoteki bodo med 23. in 26. oktobrom potekali 5. Dnevi nemškega filma v organizaciji Goethe-Institut Ljubljana in Slovenske kinoteke. Letošnja edicija bo nekoliko drugačna, saj bo ob poudarku na Bauhausu ob 100. letnici te slavne umetniško-obrtniške šole, v ospredju tudi TV-produkcija posebnega kulturnega pomena. Na velikem platnu bosta tako zaživela dva filma, posneta za male zaslone in predvajana na nemški nacionalni televiziji – 180 minut Brechta in zgodba mlade študentke na Bauhausu.

Letošnje Dneve nemškega filma bodo 23. oktobra ob 20.00 odprli z družinsko dramo Bila sem doma, toda..., nemško-srbsko koprodukcijo v režiji Angele Schanele, ki je prejela srebrnega medveda za režijo na letošnjem Berlinalu. Kompleksna pripoved o ljubezni, družini in odgovornosti z metafilmskimi vidiki posredno opozarja gledalca, da gleda izmišljeno zgodbo, a obenem na svež, umetniški način prikazuje, kako je lahko fikcija bolj resnična od resničnosti.

Naslednji dan bo sledil izbor sedmih kratkih filmov, izbranih med 500 prijavljenimi na mednarodni festival kratkih filmov v Clermont-Ferrandu. Letošnji program Kratki! Short Export 2019 – Made in Germany predstavlja različne zgodbe, bizarne in vznemirljive, toplosrčne in duhovite, v igranih, dokumentarnih ali animiranih kratkih filmih. Prvi od filmov, posvečenih Bauhausu, bo Lotte na Bauhausu (2019), v katerem spremljamo 20-letno Lotte, ki se proti volji družine priključi skupini mladih umetnikov, se prijavi na Bauhaus in je sprejeta. V študentu Paulu Seligmannu Lotte najde podpornika in svojo veliko ljubezen.

Petek bo posvečen nemškemu dramatiku Bertoltu Brechtu. Nova biografska drama v dveh delih Brecht (2018) režiserja Heinricha Breloerja oživlja Brechtov zgodnji in pozni čas, prikazuje pa tudi vplive, ki so se skrivali za njegovo družbeno kritiko: duh časa, različna Brechtova sodelovanja in projekte ter zlasti ženske.

Zadnji dan bodo najprej predvajali dokumentarni film Duh Bauhausa (2018) v režiji Nielsa Bolbrinkerja in Thomasa Tielscha, ki je nastal ob jubileju ene najznamenitejših in najvplivnejših umetniških šol 20. stoletja, ki jo je leta 1919 v Weimarju ustanovil Walter Gropius. Dokumentarni film ni zgolj zgodovinsko in hagiografsko posvetilo gibanju, temveč ideje izpred stoletja poveže s sodobnimi umetniškimi, arhitekturnimi in urbanističnimi smernicami.

Zaključili bodo s programom Kratki! Vzhajajoče zvezde, kjer bodo predstavili sodobni eksperimentalni film in video umetnost iz Nemčije, četrto edicijo kratkih del mladih obetavnih umetnikov po izboru AG Kurzfilm in German Films. Z vsakoletnim kuriranim izborom želijo – in z njimi tudi Goethe-Institut – spodbujati kakovostni umetniški film in video umetnost, ki nista primerna samo za predvajanje na festivalih, temveč tudi v muzejih in galerijah.