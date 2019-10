Pisatelj proti pisatelju

Saša Stanišić, letošnji dobitnik nemške književne nagrade, Nobelovemu nagrajencu Petru Handkeju očita, da relativizira genocid na Balkanu. Kritika je stara, tema pa zelo sodobna – odnos med resnico in moralo.

Peter Handke na vrtu svojega doma v Franciji

Kdor je mislil, da književnost nima več česa povedati, naj prisluhne zgodbi o nekom, ki uživa naklonjenost, in o malopridnežu. To je zgodba, ki se je pletla tri desetletja v petih državah, zgodba, ki govori o vojni in selitvah, morali in celo o tako zahtevnem vprašanju, kot je vprašanje resnice. Gre za pravi roman, čeprav nima naslova in tudi še ni končan, temveč nastaja sproti te dni v Stockholmu, Avstriji in na frankfurtskem knjižnem sejmu. Njegova glavna junaka sta Saša Stanišić in Peter Handke.