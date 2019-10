Kam si izginila, Bernadette?

Novi film priznanega režiserja Richarda Linklaterja je nastal po knjižni uspešnici ameriške pisateljice Marie Semple

Od 1. do 12. novembra bo v Kinodvoru na ogled komična drama Kam si izginila, Bernadette? v režiji Richarda Linklaterja (Fantovska leta, Pred polnočjo), ki je nastala po knjižni uspešnici ameriške pisateljice Marie Semple Kam si šla, Bernadette. V filmu spremljamo Bernadette (Cate Blanchett), ki po letih žrtvovanja za družino spet odkrije svojo ustvarjalno strast.

Bernadette Fox živi z bistroumno najstniško hčerko Bee in možem Elgiejem, uspešnim Microsoftovim inovatorjem, v čudoviti razpadajoči hiši v Seattlu. A Bernadette ni le ljubeča mati in žena, nekoč je bila namreč ena najslavnejših arhitektk na losangeleški sceni. Za svojo 15 letno hčerko, pa je bila Bernadette vedno najboljša prijateljica in v prvi vrsti, mama. Vendar Bernadette na lepem brez sledu izgine in takrat mora njena hči Bee na potovanje do konca sveta, da bi jo našla.

Komični pustolovski roman Marie Semple Where’d You Go, Bernadette se je takoj po izidu leta 2012 povzpel na vrh lestvice uspešnic New York Timesa in tam vztrajal več kot leto dni. V slovenščini je knjiga izšla pod naslovom Kam si šla, Bernadette leta 2019 pri založbi Vida.

"Roman je izjemno kompleksen portret ženske v srednjih letih, ki je nekakšna genialka, a ne dela na svojem področju. Posledice so malo smešne in malo srhljive. Za vse. Knjiga pa je tudi čudovito večplastna študija dolgotrajne zveze. Govori o starševstvu, o odnosih med staršema ter o vzponih in padcih, ki sodijo zraven … Liki so neverjetno kompleksni in zanimivi. Bernadette je fascinantna oseba. Gre seveda za močan ženski lik, a mislim, da se lahko veliko ljudi poistoveti z njo. Pritegnila me je predvsem ideja o umetniku oziroma ustvarjalcu, ki zaradi različnih razlogov ne ustvarja. Roman opisuje nekakšno mrtvo točko v življenju, to pa je ena mojih najhujših nočnih mor. Zdi se mi, da je moja mama nekakšna Bernadette. V mojem otroštvu se je večkrat zgodilo, da je za nekaj dni zapustila družino. Bila je briljantna, a nekoliko nepredvidljiva. Lik Bernadette mi je bil zato zelo blizu," je ob filmu zapisal režiser.

Richard Linklater je eden ključnih predstavnikov ameriškega neodvisnega filma, ki je svoj preporod doživel v zgodnjih devetdesetih. Ko se je leta 2002 začela produkcija filma Fantovska leta (2014), je bil Linklater že uveljavljen avtor filmov, kot so Zabušant (1991), Zadeti in zmedeni (1993), Pred zoro (1995) in Predmestje (1996). V naslednjih dvanajstih letih so med drugim sledili mainstream komedija Šola rocka (2003), drugi del trilogije Pred sončnim zahodom (2004) in črna komedija Bernie (2011). Leta 2013 so v Kinodvoru predvajali sklepni del zgodbe o Jesseju in Céline, film Pred polnočjo, s katerim so Richard Linklater, Ethan Hawke in Julie Delpy zaključili svoj osemnajstletni filmski projekt, leto kasneje Fantovska leta, nazadnje pa režiserjevo žurersko komedijo iz študentskih let Ta nora 80ta (2017).

