Deset kulturnih dogodkov od torka do nedelje

Tokrat priporočamo premiero tragične veseloigre z lutkami Napravite mi zanj krsto v režiji Jana Zakonjška, premiero predstave Varje Hrvatin Vse se je začelo z golažem iz zajčkov v režiji Eve Kokalj, koncert ameriške darkwave/dreampop/shoegaze/synthpop zasedbe Drab Majesty, 12. Noč grozljivk, tradicionalni halloween horror maraton po izboru Marcela Štefančiča jr., Finale Klubskega maratona 2019, na katerem bo nastopilo vseh šest zasedb: Pantaloons, TiTiTi, Bring on The Vanguards, Parliament Attack, GLOG in Lovekovski.

Torek, 29. oktober

V Kulturnici LGL bo ob 20.00 premiera tragične veseloigre z lutkami Napravite mi zanj krsto, legendarne predstave v produkciji KUD France Prešeren, ki se po 25 letih vrača na oder. Veseloigra izhaja iz tradicije znane češke lutkovne rakvičkarne, farse o krsti, v kateri so najpogostejši elementi klofute, gagi, udarci, lovljenje ter situacijska presenečenja, lutki pa je povsem odpuščeno, če se norčuje iz mrtvih, oblasti, žensk in ne nazadnje tudi iz gledalcev. Gre za politično nekorektno igro o zlu, poosebljenem v gostilničarju, ki z raznimi orodji pobije vse, kar mu pride naproti, dokler na koncu ne pade v objem mrzle Matilde, ljubice, ki jo je vseskozi iskal. Režija: Jan Zakonjšek, avtor likovne podobe: Silvan Omerzu

© Jaka Varmuž

V Channel Zero (Metelkova) Ljubljana bosta ob 21.00 nastopila ameriška atmosferična industrial noise rock zasedba Street Sects in nemški technoidski duo Imperial Black Unit.

WTCaXPf9KIU

Sreda, 30. oktober

V Parku Tivoli (pri Čolnarni) Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo umetniških intervencij Borisa Beje in Edouarda Burgeata v okviru mednarodnega projekta FREIRAUM mreže 40 Goethe-Institutov in partnerskih institucij, ki raziskuje vprašanje javnega prostora ter pojmovanje svobode v evropskih mestih. Zagovarja skupen in raznolik kulturni prostor ter se zavzema za vrednote, kot so odprtost, vključenost in svoboda gibanja. K sodelovanju sta bila povabljena umetnika, ki sta s svojo medijsko raznoliko prakso izrazito zavezana tudi premislekom prostora, tako na formalni kot na vsebinski ravni. Umetnika sta v dialogu z dvema kuratorjema (Miha Kelemina in Hana Ostan Ožbolt) zasnovala projekt, ki, sledeč vodilom organizatorja, "nagovarja pojem svobode v mestu".

Edouard Burgeat

Na Novi pošti SMG Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Varje Hrvatin Vse se je začelo z golažem iz zajčkov, ki pred nas razpre skorajda celo življenje avtorice besedila, ki ga gradi in razvija skozi občutke krivde. Trpka in surova razpoloženja sočasno odstirajo intimno življenje, ki vztrajno vztrajno išče pot k osmišljevanju zavratnih situacij. Prepredeno z drobnimi, vsakodnevnimi nasilji: od tistega v naivni otroški igri, babičinem golažu iz zajčkov … zapredeno globlje v brutalna nasilja – širše v svet, v vojne, nadlegovanje, diskriminacijo, spoznavamo, da je nasilje ne glede na dimenzijo vselej nasilje. Dinamični prehodi med pričevanjem in realizmom, med domišljijo in stvarnostjo, med utopijo in bolečino. Režija: Eva Kokalj. Ponovitvi, ki bo 31. oktobra ob 19.00, bo sledila okrogla miza Neodvisnost bralne uprizoritve, na kateri bodo sodelovali: Saška Rakef, Blaž Lukan, Janez Janša in Eva Kokalj; moderator Jernej Potočan.

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila ameriška darkwave/dreampop/shoegaze/synthpop zasedba Drab Majesty. Za ogrevanje bo poskrbel ameriški duo Body of Light.

LjBo82hQXFA

Četrtek, 31. oktober

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila pevka in kitaristka Alice Phoebe Lou, ki se je od odmevnih uličnih začetkov povzpela do milijonov spletnih predvajanj in nastopov na najznamenitejših svetovnih festivalih. V Južni Afriki rojena mlada glasbenica bo predstavila svoj drugi album Paper Castles. Za ogrevanje bo poskrbela avstrijska jazz pevka Ines Kolleritsch.

fFNofGHHozg

V Kinodvoru Ljubljana bo potekala 12. Noč grozljivk, tradicionalni halloween horror maraton po izboru Marcela Štefančiča jr., ki bo postregel s petimi filmskimi poslasticami in pestrim spremljevalnim programom. Na ogled bodo filmi Svetilnik (halucinantna psihološka srhljivka o dveh svetilničarjih na odročnem atlantskem otoku konec 19. stoletja; r. Robert Eggers), Koča (tesnobna študija človeške krhkosti in družinske travme, umeščena v klavstrofobično osamo snežnih prostranstev; r. Severin Fiala, Veronika Franz), Solsticij (mračna in s tesnobo prežeta filmska pravljica; r. Ari Aster), Čarovnica: Prevrat (korejska mešanica akcijskega trilerja in znanstvene fantastike; r. Hoon-jung Park) in Pirsing (perverzna mešanica telesne grozljivke, psihoseksualnega trilerja in črne komedije po kratki zgodbi Ryûja Murakamija; r. Nicolas Pesce).

dCLOqdzAP9E

T1fJqA1JuYk

Petek, 1. november

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 potekal Finale Klubskega maratona 2019, na katerem bo nastopilo vseh šest zasedb: Pantaloons, TiTiTi, Bring on The Vanguards, Parliament Attack, GLOG in Lovekovski.

3VHFiSw3MbQ

Sobota, 2. november

V Jazz Clubu Ljubljanski grad bo ob 21.00 nastopila domača shagadelic rock zasedba Joker Out.

TJlDftstLBQ

Nedelja, 3. november

V Festivalni dvorani Ljubljana bo ob 18.00 veliki gala koncert Godalkanje, katerega osrednja tema bo tokrat Balfolk oz. plesi sveta, ki izvirajo iz Francije, Italije in Belgije. Svoj ponovni razcvet je Balfolk doživel v zadnjih desetih letih, ko se je, tako kot nekoč, zunaj na trgih mest, začelo dobivati na stotine plesalcev in glasbenikov, da bi plesali plese v paru, plese v krogu in plese v vrsti ob glasbeni spremljavi. Osrednji gost bo belgijski violinist Wouter Vandenabeele, ki bo nastopil ob spremljavi kitarista Jeroena Knapena. Poleg njega bodo nastopili še violinistka Barja Drnovšek, mentorica Godalkanja za Balfolk, najstniška zasedba najbolj entuziastičnih Godalkarjev z imenom Slovenian Fiddle Gang ter posebni gostje-skupina švedskih učencev in učiteljev, ki poleg violin igrajo tudi švedski ljudski inštrument "nyckelharpo".