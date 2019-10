Človek, predober za ta svet

V Kinodvoru premiera filma Dober dan za delo, ki je svetovno premiero doživel na festivalu v Sarajevu

V Kinodvoru bo 6. novembra ob 20.30 premiera filma Dober dan za delo v režiji Martina Turka, ki je na letošnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za posebne dosežke. Zgodba o Arminu, dobrem človeku, ki nujno potrebuje službo, je po besedah režiserja "portret človeka, ki je predober za ta svet." Pred projekcijo bodo predvajali še Turkov kratki film Nedeljsko jutro, sledila pa bo predstavitev filmske ekipe.

Armin se odpravi na obetajoč razgovor za delo hišnika v osnovni šoli. Na poti do šole naleti na prometno nesrečo, v kateri je hudo poškodovan kolesar. Povzročitelj nesreče je brezvestno pobegnil in Armin je edini, ki priskoči na pomoč. Ob prihodu reševalcev in policije ga čaka še zasliševanje o samem dogodku in ko končno prispe do osnovne šole, je delovno mesto že oddano Izetu. Še preden noseči ženi Jasmini pove o ponesrečenem razgovoru, se delo ponudi pri znancu njegovega svaka in prijatelja Kenana. Kenan ga odpelje v klavnico na robu mesta, vendar se kmalu izkaže, da Armin ni sposoben zaklati živali. Armin v klavnici vseeno dobi delo varnostnika.

Kmalu Armin ugotovi, da delavci v klavnici kradejo. Prepričan, da ravna prav, prijavi krajo lastniku klavnice. Delavci, ki so vpleteni v krajo, ga izigrajo in prikažejo v slabi luči, tako da Armin izgubi tudi to delo. Jasmina izve za dogajanje in Armina postavi pred vrata. Armin se, povsem prizadet in iracionalen zaradi vsega, kar se mu dogaja, odloči, da bo šel k Izetu, ki mu je pred nosom speljal službo hišnika v osnovni šoli, s prošnjo, da mu ta odstopi delo...

"Delo je glavna življenjska dejavnost. Je vir človekove identitete. Brez njega človek izgubi samospoštovanje, počuti se manjvrednega, nekoristnega, nepotrebnega, odvečnega sebi in svojim bližnjim. Armin potrebuje delo, da enostavno upraviči svoj obstoj ter svojo vlogo moža in očeta, vendar mu na poti do cilja stojijo ljudje, ki imajo delo, a ga ne spoštujejo in živijo po neki drugi, razvrednoteni lestvici moralnih načel. Tragičnost Arminovega lika vidim na eni strani v njegovi moralni drži, ki je pristna in ganljiva, na drugi strani pa ga prav ta na neki način ves čas ovira pri tem, da bi uresničil svoj cilj", je zapisal režiser.

Martin Turk je leta 2004 diplomiral iz filmske in televizijske režije na AGRFT v Ljubljani. Leta 2003 je prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za diplomski kratki igrani film Izlet (2003), ki je kasneje sodeloval na različnih festivalih in prejel več mednarodnih nagrad. Za debitantski kratki film Rezina življenja je leta 2006 na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najboljši kratki film, leta 2009 pa za televizijski film Soba 408 še nagrado filmskih kritikov za najboljši srednjemetražec. Njegov kratki film Vsakdan ni vsak dan (2008) je bil izbran v sekcijo Štirinajst dni režiserjev filmskega festivala v Cannesu. Leta 2012 je posnel celovečerni igrani prvenec Nahrani me z besedami. Scenarij zanj je nastajal na pariški rezidenci canskega filmskega festivala, kamor ga je v prestižni izbor dvanajstih mladih filmskih režiserjev izmed več kot štiristo prijavljenih z vsega sveta imenovala žirija pod vodstvom direktorja festivala Gillesa Jacoba.

koJTTr3nFko