Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo premiero pripovednega baleta Veliki Gatsby v koreografiji Lea Mujića, ki črpa snov iz znamenite romaneskne predloge Francisa Scotta Fitzgeralda, koncert madžarskega violinista in citrarja Félixa Lajka, premiero igre Alice v postelji, znamenite ameriške filozofinje, esejistke in pisateljice Susan Sontag, slavnostno projekcijo digitalno restavriranega filma Ne joči, Peter v režiji Franceta Štiglica.

Četrtek, 7. november

V MGLC Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Iz zbirke nagrajencev bienala: premene v kanonu, na kateri bodo predstavljena predvsem tista dela, ki so jih v muzeju z odkupi in donacijami pridobili v zadnjem obdobju, in tista, ki do zdaj niso bila posebno izpostavljena. Razstava kaže prelome in kontinuiteto v umetnostnem kanonu druge polovice 20. stoletja, hkrati pa odpira razmislek o izzivih, povezanih z dopolnjevanjem zbirke nagrajencev v prihodnosti. Dela so kronološko razporejena v tri večje sklope od prve grafične razstave leta 1955 do danes. Avtorji razstave: Nevenka Šivavec, Breda Škrjanec in Gregor Dražil

Elizabeth Ingram: Fragile Connection, 1987

V Likovnem salonu Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Staša Kleindiensta z naslovom Varuhi noči. Njegove slike so izrazito pripovedne in pogosto delujejo kot distopični scenariji deloma imaginarne realnosti. Temeljni in stalni motiv njegovih slik je krajina. Na tokratni razstavi predstavlja izbor najnovejših slik, ki se odvijajo ponoči, v tisti časovnosti, kjer se odpirajo nezavedni miselni tokovi. Upodobljene krajine niso posnetek realnosti, ampak so psihološke tvorbe, prizori kolektivne podzavesti, uprizorjeni skozi posamezno pripoved.

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 premiera pripovednega baleta Veliki Gatsby v koreografiji Lea Mujića, ki črpa snov iz znamenite romaneskne predloge Veliki Gatsby (1925) avtorja Francisa Scotta Fitzgeralda. Razkošna pripoved o skrivnostnem bogatašu, ki postane žrtev lastne ljubezni in prepričanja, je hkrati tudi zgodba o ljubimcih, ki si nista usojena. Dogaja se v svetu nepredstavljivega bogastva, omame in temačnih obsesij, v katerem vlada grozljiva moralna praznina.

© Darja Štravs Tisu

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 že tretjič nastopil madžarski violinist in citrar Félix Lajkó, ki bo s 5-člansko spremljevalno skupino predstavil zmes klasične glasbe, jazza, temačnega folka, punka, sentimentalnega metala, klezmerja in romske glasbe.

6fgqBb8t-L4

Petek, 8. november

V Fotopubovem projektnem prostoru Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Adaptation to the Future, na kateri se predstavljajo študenti praške Akademije za umetnost, arhitekturo in oblikovanje (UMPRUM). Na ogled so dela, ki preizprašujejo koncept naprednega človeštva, dvojnost stvari, linearnost časa, materialno čistost, izvirnost, metrični sistem, tržno vrednost predmetov in stvari...Na otvoritvi bo potekal tudi performans umetniškega kolektiva Stony Tellers z naslovom Globalisation Fairy Tale in performativno branje Domna Ograjenška ter izdaja ŠUM Magazine #12. Kuratorki razstave: Edith Jeřábkova in Aleksandra Vajd

Lenka Glisniíková: In Loving Embrace with Scripts of Better Life, 2019

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.30 premiera baleta Pepelka v koreografiji mednarodno priznanega koreografa in baletnega ustvarjalca Jean-Christopha Maillota na glasbo Segeja Prokofjeva. Večna ljubezenska zgodba o Pepelki in njenem princu bo tokrat zaživela kot baletni spektakel. Koreograf: Jean-Christophe Maillot, dirigent: Simon Robinson

© Tiberiu Marta

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera igre Alice v postelji, znamenite ameriške filozofinje, esejistke in pisateljice Susan Sontag. Režija: Dorian Šilec Petek

Sobota, 9. november

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 v sklopu projekta Naši filmi doma slavnostna projekcija digitalno restavriranega filma Ne joči, Peter v režiji Franceta Štiglica. Partizanska komedija govori o častni zadolžitvi dveh partizanskih minerjev, ki morata pripeljati tri vojne sirote iz nevarnega območja, kjer potekajo boji, na varno osvobojeno ozemlje. Slovenski filmski center, Slovenski filmski arhiv in Slovenska kinoteka v sodelovanju s številnimi partnerji letošnje leto posvečajo 100-letnici rojstva velikega klasika in pionirja slovenskega filma Franceta Štiglica, ki je leta 1948 posnel prvi slovenski zvočni celovečerni film Na svoji zemlji.

I6LheFwxlXI

V Layerjevi hiši (Stolp Škrlovec) Kranj bo ob 20.00 nastopil Mick Harvey, poznan kot ustanovni član Nick Cave & The Bad Seeds, The Birthday Party ter po sodelovanju s PJ Harvey. Na tokratnem koncertu, kjer bo predstavil skladbe z zadnjih štirih solo albumov, bo združil moči s J.P. Shilo (Hungry Ghosts/Rowland S. Howard/The Blackeyed Susans) in skupino, ki jo med drugim sestavljata Glenn Lewis (Cambodian Space Project) na basu in Steve Shelley (Sonic Youth) na bobnih. J. P. Shilo bo predstavil svoj novi album Invisible You, Harvey pa pesmi iz zadnjega albuma The Fall and Rise of Edgar Bourchier and the Horrors of War.

WUbXeIxCaIc

Nedelja, 10. november

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akustika ob izidu zvočne knjige Horror mundi/Groza sveta, Svetlana Makarovič interpretirala svoje najgrozljivejše pesmi, Zlatko Kaučič pa jih bo povezal s svojo glasbo.

lRMYtMuuXCQ