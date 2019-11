REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bodo v okviru trap serialke KROM v živo nastopili 36H, ki mu bodo sledili Felis Catus (YGT), Fomo, Shao, Junker in Re3600. V Channel Zeru bodo na Kung Fu Techno večeru nastopili Veztax, Adamm in Spark, v Jazz klubu Satchmo pa v okviru Difrakcije AbsoluteZero, The SchamRollz, Concrete, Nukleus, Aniline b2b Dominus Diaboli.

Dojaja

© Uroš Abram

Petek, 8. november

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: Selektor Dinarid (DJ set)

TNwOWnVNM-s

(20.00): Žmauc Ljubljana: Nitz (DJ set)

(20.00): ČinČin Ljubljana: L·S·T (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Noir)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija/#BFXL Warmup (AbsoluteZero, The SchamRollz, Concrete, Nukleus, Aniline b2b Dominus Diaboli)

ccf4PDg2ZCI

(23.00): K4 Ljubljana: KROM (36H live, Felis Catus, Fomo, Shao, Junker, Re3600)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Kung Fu Techno (Veztax, Adamm, Spark; VJ: Dimension)

DEuUY-DnoBg

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Glitteris & Brank (DJ set)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Strawberry Fields (Pohalino, Crocy, Ian Green, PGB)

BHET-ObEbjY

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Alenia & Skin)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: La Moustache (DJ Dani)

Sobota, 9. november

(23.00): K4 Ljubljana: Techno Oldies Goldies (Techno bazen: Dojaja, Organon, E.B. King. Psytrance bar: Agent Mushroom, Sun Wu-Kong)

xp3GrIRZSJY

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Kylie Trash-Out (DJ Marino)