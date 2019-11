1. svetovna vojna skozi 3D očala

Edinstvena priložnost za ogled 3D dokumentarca Nikoli se ne bodo postarali, ki ga je posnel novozelandski režiser Peter Jackson

V Kinodvoru Ljubljana bodo 11. novembra ob 19.00 predvajali monumentalni dokumentarec Nikoli se ne bodo postarali v režiji Petra Jacksona, ki nas s pomočjo najsodobnejše tehnologije obdelave slike in zvoka ter v 3D tehniki postavi naravnost v pretesne škornje britanskega vojaka na zahodni fronti. Režiser je 100. letnico konca 1. svetovne vojne obeležil s filmom, ki postavlja nov mejnik v uporabi arhivskega gradiva.

Iz originalnih posnetkov z vojnih bojišč velike vojne je odpihnil stoletni prah s pomočjo najsodobnejših postopkov ostrenja in barvanja slike. Dodal je zvočne učinke, odlomke iz arhivskih zvočnih posnetkov pogovorov z vojaki in s pomočjo strokovnjakov za branje z ustnic razbral, kaj govorijo vojaki na nemih posnetkih. Nastal je unikaten film, ki prvo svetovno vojno potegne iz šolskega učbenika in sodobnemu gledalcu približa izkušnjo navadnega vojaka v eni najbolj krutih vojn vseh časov.

"Nisem želel pripovedovati zgodb o posameznikih. Želel sem, da sto dvajset mož pripoveduje eno samo zgodbo. Zgodbo o tem, kako je bilo biti britanski vojak na zahodni fronti. Ti možje vojne niso videli v črno-belih odtenkih, ampak v barvah. Hotel sem seči skozi meglo časa in jih potegniti v sodobnost, da bi za nas še enkrat postali ljudje, namesto da nanje gledamo le kot na chaplinovske figure s starodobnih arhivskih posnetkov. Odločili smo se, da vojakov, katerih izjave se pojavijo v filmu, ne bomo poimenovali. Odstranili smo tudi vsakršne reference na datume in lokacije, ker nisem hotel, da bi film govoril o nekem določenem dnevu na nekem določenem kraju. Hotel sem, da bi film deloval kot človeška izkušnja. Iz njega se ne boste naučili nič novega o prvi svetovni vojni. Spoznali pa boste, kako so se vojaki počutili – in utegnete biti presenečeni", je o filmu zapisal režiser.

Peter Jackson je novozelandski režiser in producent, najbolj poznan po fantazijski trilogiji, posneti po romanih J. R. R. Tolkiena: Gospodar prstanov: Bratovščina prstana (2001), Gospodar prstanov: Stolpa (2002) in Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev (2003). Slednji je med drugim prejel kar tri oskarje (za najboljši film, režijo in scenarij) in zlati globus za najboljšo režijo. Jackson je posnel tudi trilogijo filmov po Tolkienovem romanu Hobbit (2012–2014), pri nas pa smo si lahko ogledali tudi njegove filme Nebeška bitja (1994), Strašljivci (1996), King Kong (2005) in V mojih nebesih (2009).