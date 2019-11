Avtomatizacija in oblast

Grounded. Tretja edicija festivala elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma z naslovom Avtomatizacija in oblast.

Coucou Chloe

Od 14. do 16. novembra bo na različnih prizoriščih v Ljubljani potekal 3. Festival Grounded – festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma z naslovom Avtomatizacija in oblast / Automation and Power. V razpravah, projekcijah, predstavitvah, glasbenih nastopih in druženjih, katerih vrednostna izhodišča so enakost ne glede na osebne okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija posameznika_ce, udeleženke_ci iščejo informirane, argumentirane in odgovorne odzive na izzive sedanjosti in prihodnosti.

Festival se bo začel 14. novembra ob 15.00 v Mestni galeriji z okroglo mizo Avtomatizacija in novinarstvo, na kateri se bodo dr. Sandra Bašič Hrvatin, dr. Marko Milosavljević in Ženja Leiler pogovarjali o odgovorni digitalizaciji in avtomatizaciji v novinarstvu. Sledilo bo predavanje dr. Mateja Kovačiča Odprti podatki in transparentnost oblasti, ob 18. uri pa bo uradna otvoritev festivala s predavanjem začetnika raziskav umetne inteligence v Sloveniji dr. Ivana Bratka.

Ob 20.00 bo v lokalu Pritličje sledila še otvoritev glasbenega dela festivala. Z live actom se bo predstavil_a britanska_i producent_ka/vokalist_ka Iceboy Violet, svež slovenski projekt Lovegoatski, ki je preplet vokala, kitare in elektronike, sledili pa bodo DJ nastopi R36, B L N in Katche, ki jih bodo popestrile vizualne intervencije Dorijana Šiška.

tnGVV8NEOw8

V petek in soboto se bodo čez dan zvrstila predavanja in okrogle mize, s katerimi bodo osvetljeni številni prepleti avtomatizacije in oblasti na področjih socialnega dela, sodnega odločanja, izobraževanja, nadzora. Med razpravljalkami_ci bo več kot 20 tujih in domačih strokovnjakinj_kov s področij družboslovja, humanistike in tehnologije.

V petek popoldne se bodo zvrstila tudi tri video predavanja, na katerih bodo Hined A. Rafeh, Kate Kaye in Os Keyes z izzivalci iz Slovenije govorili o regulaciji genetskih testov, avtomatizirani prepoznavi spola in razvoju pametnih mest v ZDA. V soboto se bo festival zaključil s pomenki, na katerih bodo udeleženci izmenjevali videnja o eni od izbranih tem: avtomatizacija dela, digitalna odrast in nadzor državljanov.

Na petkovem in sobotnem klubskem večeru v Klubih Monokel, Tiffany in Channel Zero bodo nastopili: ena najbolj zanimivih in produktivnih ustvarjalk svoje generacije Ikonika, Coucou Chloe, francoska producentka, DJ-ka in vokalistka, soustanoviteljica založbe NUXXE, londonska producentka elektronske glasbe Loraine James, edinstveni švedski elektronski eksperimentalist OLI XL, ter berlinsko-kitajska producentka in komponistka Rui HO.

8sQANcsw1ko

Z DJ nastopi se bodo predstavili tudi najaktualnejši_e predstavniki_ce elektronike iz bivše Jugoslavije: iz Beograda prihajata futurista SAUD in UBICA, iz Zagreba producentka mapalma in DJ N/OBE, iz Ljubljane dvojec Warrego Valles, ljubljanski DJ in producent DVMIR ter mladi raziskovalci novih zvokov Tetsuo, Estera in Volk.

XP8Hp3j01io