Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo 26. bienale oblikovanja BIO pod naslovom Skupno znanje, razstavo Knjiga. Znanje. Razum. Od protestantizma do razsvetljenstva (1500–1800), koncert kultne britanske zasedbe The Tiger Lillies, ki letos praznuje 30. letnico delovanja, 20. Mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint.

Četrtek, 14. november

V Podhodu Ajdovščina Ljubljana bodo ob 18.30 odprli 26. bienale oblikovanja BIO 26, ki ga kurirata avstrijski kustos in kulturni producent Thomas Geisler ter pomočnica kustosa Aline Lara Rezende. Osrednja tema bienala oblikovanja, ki poteka pod naslovom Skupno znanje, je kriza na področju informacij. Sledil bo otvoritveni dogodek Noč odprtega znanja: med 19.00 in 22.00 si bo na partnerskih institucijah mogoče ogledati projekte, ki so nastali v okviru bienala. Ob 21.00 se bo dogajanje v podhodu Ajdovščina nadaljevalo s programom Glasbeno podzemlje s slovenskimi platformami, ki glasbo podajajo javnosti na alternativne načine. Osrednja razstava Skupno znanje, ki bo na ogled v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, bo skozi dela različnih umetnikov in umetnic, oblikovalcev in mislecev iz Slovenije in sveta, osvetljevala kompleksen pojem krize informacije. Spremljevalni projekti, ki bodo organizirani v razstavo pod imenom Deljeno znanje, bodo na ogled v sicer zapuščenih prostorih podhoda Ajdovščina. Tretji del razstave z imenom Odprto znanje pa se bo odvijal na partnerskih institucijah BIO 26, v sodelovanju s katerimi je bil med majem in julijem organiziran oblikovalski maraton. Mednarodne interdisciplinarne skupine so za maraton strnile moči pri reševanju konkretnih oblikovalskih izzivov, postavljenih s strani naslednjih institucij: NUK, MSUM, Univerza v Ljubljani, Dom starejših občanov Fužine, Botanični vrt Univerze v Ljubljani in časopisna hiša Delo.

V Mestnem muzeju Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Knjiga. Znanje. Razum. Od protestantizma do razsvetljenstva (1500–1800), s katero predstavljajo procese in dogodke, ki so spodbujali in razvijali kulturnoduhovni razvoj v Ljubljani, od konca 15. do konca 18. stoletja, od humanizma/protestantizma do razsvetljenstva. Ljubljančani, njihovo delovanje in način življenja so v ospredju zanimanja, a zgodovino mesta so tkali tudi prišleki iz slovenskih in tujih dežel; migracije so bile v teh treh stoletjih izrazite na vseh področjih – trgovskem, rokodelskem, znanstvenem, duhovnem, ustvarjalnem. Avtorica razstave: Irena Žmuc

V Stari dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 gostovalo GDK Gavella iz Zagreba z dramo Pijani ruskega avtorja Ivana Viripajeva, v kateri so vsi liki pijani. Pijanstvo je tukaj koncept, metafora in stanje. Kajti opiti od alkohola so pravzaprav pijani – zmedeni, nerazsodni, izgubljeni – v duhu. Pri tem je Viripajev inventivno združil metafizično dramo s komedijo, pogosto tudi z absurdno, ter religijo z ironijo. Režija: Vito Taufer

© Jasenko Rasol

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 ponovno nastopila kultna britanska zasedba The Tiger Lillies, ki letos praznuje 30. letnico delovanja. Leta 1989 ustanovljeni punk-kabarejski zabavljači veljajo za eno najbolj posebnih in provokativnih zasedb dandanes, v svoji glasbi pa spretno združujejo temačne vidike življenja, doživeto pripovedništvo, sprevržen humor in cirkuško teatralnost.

EEgmjbRrZ-I

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesno-gledališke predstave Barbare Novakovič Kolenc z naslovom Spanje/oblike, krajine, pošasti, ki se opira na bogato ikonografijo upodobitev spanja iz Stare in Nove zaveze (Ezekiel, Job) in temelji na besedilih Descartesa, Svetega Avguština in nekaterih drugih literarnih referenc ter vizualnih umetnikov, ki so preučevali spanje. Performerka Barbara Ribnikar potuje iz prizora v prizor skozi imena literarnih junakov in podob iz zgodovine umetnosti ter hkrati biva v sanjah ali sanjari v budnosti. Miselni okvir predstave, ki je nastala v produkciji Muzeum Ljubljana, je področje sanj, v središču sta imaginacija in čutnost - telo v umetnosti med budnostjo (onstran sanj) in sanjami.

© Tjaša Gnezda

Petek, 15. november

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Doroteje Erhatič z naslovom Naj ti bo čas dolg. V svoji ustvarjalni praksi umetnica veliko pozornosti posveča vprašanjem odgovornosti in pogosto obravnava odnos med umetniškim ustvarjanjem in svetom, v katerem živi. Ta se ji zdi prenasičen zaradi neustavljive proizvodnje, rezultata dominantnega principa bivanja, ki temelji na konstantni potrošnji. Doroteja Erhatič se sprašuje, kaj pomeni produkcija novega v času hiperprodukcije. Ukvarja pa se tudi z vprašanjem, zakaj je smiselno ustvarjati materialne artefakte in kakšen je pravi razlog za to.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila hrvaška avdio-vizualna zasedba Pseća Plaža, ki se po lanskem nastopu s Svemirkom, vrača z novo postavo in drugim albumom Povratak u lagunu br. 07, mešanico mamljivo psihedeličnih napevov, zasanjane lirike in udarnih tropskih ritmov.

OZqmcSk2skY

Od 15. do 23. novembra bo v Novi Gorici in Gorici potekal 20. Mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint, ki se je v teh letih uveljavil kot eden najpomembnejših festivalov intermedijskih umetnosti pri nas. Letos so k sodelovanju povabili kuratorja Petra Purga, ki je tokratno edicijo festivala naslovil Preverjena resničnost. Delo na vmesniku se nadaljuje. Pixxelpoint tudi v svoji jubilejni ediciji problematizira široko polje raziskovanja sodobne intermedijske ustvarjalne produkcije, ki vse bolj temelji na interdisciplinarnih povezavah umetnikov z znanostjo in novimi tehnologijami, od raziskovanja umetne inteligence, navidezne resničnosti, podatkovnih zbirk, vse do robotike ter algoritmov in naprednih programskih okolij. Poleg osrednje galerijske razstave večmedijskih instalacij ter video in likovnih del, festival prinaša tudi performanse in druge intervencije na specifičnih lokacijah, od prazne ulice do igralnice kazina.

Sašo Sedlaček: Om za kovanec

Sobota, 16. november

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 18.00 premiera laponske povedke v glasbi in papirju Tjulenj v režiji Matije Solceta. Gledalec postane del pozabljenega sveta, kjer živali, zgodbe in legende nastajajo in izginjajo v zmečkanem papirju. Igralci jih ustvarjajo iz nič, iz igre presenetljivih metamorfoz. Gledalec lahko sam izbira, ali bo sledil raziskovanju severa, zgodbam, glasbi ali ... čustvom. Predstava je zaradi svoje večplastnosti in glasbene osnove namenjena vsem generacijam.

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.30 nastopili kalifornijski skate punkerji Lagwagon, ki se po štirih letih ponovno vračajo v Ljubljano. Gostje: Satanic Surfers (Šve), Fair Do's (VB) in Alo! Stari (Slo).

B-ALm6yhZG4