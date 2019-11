REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Klubu Božidar bodo v okviru serialke Ventilator nastopili Bane, DJ Woo-D in DJ Zhe, v K4 Call Super, Oliver Hafenbauer, Upsammy, v klubih Tiffany, Monokel in Channel Zero pa na Festivalu Grounded Ikonika, Oli Xi, Rui Ho, Coucou Chloe, Loraine James in drugi.

Ikonika

Petek, 15. november

(19.00): Pritličje Ljubljana: Festival Grounded Pre-party (Lil Ris)

(22.00): Carnium Cafe Kranj: Hardgroove Techno All-Nighter (Reasonboyz, Veztax vs. Lilson, Xennon, DJ Repič)

(22.00): ČinČin Ljubljana: Appetizer (Ian Green)

xTY6DxbAmHQ

(23.00): K4 Ljubljana: K4 x Die Orakel Showcase (Call Super, Oliver Hafenbauer, Upsammy, Vid Vai, Vuka; VJ: 5237)

VsNfx2GYgXw

(23.00): Božidar Ljubljana: Ventilator (Bane, DJ Woo-D, DJ Zhe)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mami's Magic (Aodioiboa)

(23.00) Klub Tiffany & Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Festival Grounded (Ikonika, Oli Xi, Rui Ho, mapalma, UBICA, N/OBE, Estera, Tetsuo, Volk)

fW3sQBYkgwI

(23.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Rise of the Machines / Live Act Festival (Vlaysin, Dojaja, Deconstructor, Mind Machines, Stagnat)

oB0VynKflE0

Sobota, 16. november

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: I Want It That Way (DJ Marino)

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB (2Green, Rak3ta, Lionshine, Kryptønite, SkinItch)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Festival Grounded (Coucou Chloe, Loraine James, SAUD, Warrego Valles, DVMIR)

XP8Hp3j01io

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies (DJ Shift + Paolo Barbato)

xw3muWGaU4w