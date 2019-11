Svetlana Makarovič ima novo knjigo

Mačke niso čredna bitja, v množici jim je neprijetno, množica nima obrazov. Dom Svetlane Makarovič pa je tam, kjer je mačji kalifat.

Svetlana Makarovič

© Borut Peterlin

Danes zvečer bo v dvorani ljubljanskega Mini teatra predstavitev biografske pripovedi Svetlane Makarovič. Luciferko, kakor nosi knjiga naslov, je Svetlani Makarovič pomagal napisati Matej Šurc.

Knjiga, ki so je med nastajanjem spremljajo veliko turbulenc, tudi sporov z založbo Balerina, opisuje življenjsko pot Svetlane Makarovič – vse od otroštva, spopadanja s puritansko vzgojo, preko njenega življenja, igre v Drami, šansonov, množice knjig, ljudi, ki jih je spoznala, vzljubila in zasovražila, umetnin, ki jih je ustvarila, pa to tega, da mora imeti samotni človek vedno kraj, kamor se lahko zateče, pa čeprav v svojo osamljenost.

Knjiga, ki so je med nastajanjem spremljajo veliko turbulenc, tudi sporov z založbo Balerina, opisuje življenjsko pot Svetlane Makarovič – vse od otroštva in spopadanja s puritansko vzgojo, pa to tega, da mora imeti samotni človek vedno kraj, kamor se lahko zateče, pa čeprav v svojo osamljenost.

Mačke namreč niso čredna bitja, v množici jim je neprijetno, množica nima obrazov. Dom Svetlane Makarovič pa je tam, kjer je mačji kalifat.

Predstavitev knjige bo obarvana z njenimi šansoni. Satirična predstava se začne se ob 20.00. Njen naslov je Luciferski trio.