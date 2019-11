V Ljubljani bo že 35. leto potekal najstarejši festival LGBT filma v Evropi

V Ljubljani bo potekal 35. Festival LGBT filma, ki bo postregel s 26 celovečerci in 16 kratkimi filmi. Gre za najstarejši LGBT filmski festival v Evropi.

Portret mladenke v ognju

Od 23. novembra do 1. decembra bo v Slovenski kinoteki v Ljubljani potekal Festival LGBT filma, ki letos praznuje 35. obletnico prve edicije, ki se je leta 1984 prvič zgodila pod imenom Magnus. Festival je bil v tistih časih kurioziteta, nihče pa si verjetno ni predstavljal, da se bo prvi evropski LGBT filmski dogodek zgodil ravno v Jugoslaviji. Na letošnjem festivalu bodo predvajali 26 celovečernih in 16 kratkih filmov, ki prihajajo iz 30 držav; nekateri od njih bodo na ogled še v Kopru, Mariboru, na Ptuju, v Bistrici ob Sotli, Idriji in v Trstu.

Eden od letošnjih filmov Lezbe kamera akcija (r. Caroline Berler) prikaže burno zgodovino boja za prostore in LGBT+ (v tem primeru predvsem lezbične) reprezentacije ter deluje kot vzporedni komentar zgodovine festivala. 35 let pozneje lahko zato gledamo plejado LGBT+ življenj, z njimi potujemo skozi različne prostore in časovna obdobja., se z njimi smejimo, mislimo, plešemo in včasih trpimo.

V filmu Vita in Virginia (r. Chanya Button) spremljamo ozadje nastanka znamenitega romana Orlando, ki ga je napajala strastna afera med eVirginio Woolf in Vito Sackville-West. Film In potem sva zaplesala (r. Levan Akin), v ritmu bobnov spremlja mladega plesalca Meraba, ki poskuša priti v elitni Gruzijski nacionalni ansambel. Song Lang (r. Leon Le) je vietnamski poklon Saigonu osemdesetih, v katerem se romanca med Dungom, lokalnim gangsterjem in pobiralcem dolgov, ter pevcem Linh Phungom odvije na kulisi tradicionalne potujoče opere Cai-luong. V skrivnostnem trilerju Nož v srce (r. Yann Gonzalez), ki se dogaja leta 1979 v Parizu, spremljamo režiserko gejevskih porničev, Anne, ki poskuša s svojim novim filmom ponovno osvojiti bivše dekle, montažerko Lois.

Letošnjo festivalsko selekcijo ponovno zaznamuje močna zastopanost latinskoameriških filmov. Otvoritveni film prihaja iz Brazilije, ki je z zadnjo vlado doživela val tradicionalizacije in nasilja nad LGBT+ osebami. Greta (r. Armando Praça) je intimen film o gejevskem medicinskem bratu, Pedru, ki skrbi za hudo bolno transspolno prijateljico Danielo, vmes pa najde stik z obsojenim moškim na begu.

Gvatemalski film Tresenje preizprašuje tradicije in ustvarja zadušljivo atmosfero, v kateri se znajde protagonist Pablo, Jaz nemogoče pa je zgodba o zamolčanosti interspolnosti. Večkrat spregledana tema interspolnosti in nasilja spolne binarnosti se pojavi še v dokumentarcu Brez predalčkanja, v katerem interspolne osebe v svojih dopisovanjih in srečanjih govorijo o izkušnjah prisilnih "normalizacijskih" operacij njihovih teles ter o različnih spolnih in seksualnih definicijah.

Uveljavljena ustvarjalka Céline Sciamma je letos v Cannesu dobila Queer palmo in nagrado za najboljši scenarij za svoj film Portret mladenke v ognju. Vizualno osupljiva pripoved o slikarki in njeni portretiranki se odvije na kulisi neukrotljivega morja, simboličnemu nasprotju jasno določenih življenj žensk v 18. stoletju. Lezbične podobe zastopata še avstrijski film Tla pod nogami, o ženski, ki si kariero gradi z učinkovitostjo stroja, dokler je ne dohiti družinska bolezen, in romunski film Pogovori o tisti punci, o dveh dekletih, ujetih med medsebojno privlačnost na eni in breme romunske homofobije na drugi strani.

Po 35 letih se festival ozira nazaj v čas začetka festivala Magnus in svetovne krize umiranja zaradi aidsa. Predvajali bodo nizkoproračunski film Buddies (1985), prvi celovečerec, ki je načel tematiko aidsa, njegov režiser, Arthur J. Bressan Jr., pa je dve leti po izidu filma tudi sam podlegel bolezni. Film je bil odziv na hollywoodsko izogibanje temam homoseksualnosti in bolezni, ki je do takrat vzela že vrsto življenj.

