Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo premiero predstave Jana Rozmana z naslovom MEMEMEME, otvoritev CoFestivala s plesno predstavo Ujemanje, ki je nastala v sodelovanju ameriške koreografske inovatorke Deborah Hay in legendarnega švedskega baleta Cullberg, premiero drame Gospa z morja, znamenitega norveškega dramatika Henrika Ibsena v režiji Tina Grabnarja, otvoritev 35. Festivala LGBT filma.

Četrtek, 21. november

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Tomaža Furlana z naslovom Zajtrk na jutranjem vlaku, ki se osredotoča na izsek vsakdanjega jutra povprečnega posameznika, ko se sooča s sliko sveta. Avtorja zanima posameznikov osebni pogled na objekt – trenutek v percepciji, ko gre za razumevanje vseh razsežnosti oblike in ne le njene konstrukcije. Na razstavi tako išče banalne konotacije med objekti in njihovo pasliko oziroma se ukvarja z njeno popačenostjo, ki jo povzroči individualna interpretacija. Gre za nadaljevanje avtorjeve refleksije družbene dinamike, pogled v civilizirano okolico in njene pripomočke. Kuratorka razstave: Nina Skumavc

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave performerja in koreografa Jana Rozmana z naslovom MEMEMEME, ki je nastala v produkciji zavoda Emanat. Predstava se ukvarja s fenomenom spletnih meme-ov. Preko teles štirih performerjev, njihovih telefonov ter digitalnih asociativnih referenc videa in zvoka predstava plasti pomene gest, gibov, podob in izrazov. Ponovitev: 22. novembra ob 19.00

© Nada Žgank

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bodo ob 21.00 v okviru serialke Level Up nastopili ameriška talk rock zasedba Listener in domači pesniško-punkerski dvojec Natriletno kolobarjenje s praho.

K8k9rD7lx9c

Petek, 22. november

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev CoFestivala s plesnim dokumentarcem Uravnanost je povsod, ki sta ga režiserja Peter Humble in David Young posnela s koreografinjo Deborah Hay ob njenem obisku Avstralije. Sledila bo plesna predstava Ujemanje, ki je nastala v sodelovanju ameriške koreografske inovatorke Deborah Hay in legendarnega švedskega baleta Cullberg. Predstava ni nič drugega kot z nalogami in partituro obloženo odprto delo za štiri plesalke in plesalce. V okvirih zadane partiture jim nalaga različne prostorske, kinetične in glasovne naloge, s katerimi tkejo koreografsko teksturo.

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil domači dvojec Darla Smoking, ki bo predstavil novo ploščo Extinct. Duo, ki ga sestavljata Brgs in Nac, meša raznotere vplive in zvoke, med drugim terenske posnetke iz različnih delov sveta. Koncert bodo popestrile vizualije Atlas Skull.

6B60b2O5eZw

Sobota, 23. november

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera drame Gospa z morja, znamenitega norveškega dramatika Henrika Ibsena. V središču zgodbe, ki se poigrava z norveško mitologijo, avtor postavi vprašanje partnerskega odnosa. Med divjimi slikami skandinavske pokrajine analizira psihološke mehanizme ljubezni. Skozi premišljeno razporejene dvojice nam omogoči razmislek o različnih vidikih partnerskega življenja. Razpeti med svojimi notranjimi nagoni in pritiski okolja poskušajo protagonisti zgodbe vsak po svoje poiskati odgovor. Režija: Tin Grabnar

© Peter Uhan

V Gabrijelu Cerkno bosta ob 21.00 v okviru festivala Keltika nastopili ameriško-slovenska zasedba The Frictions in Martin Ramoveš Band.

D4uDGWgyi9o

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 21.00 otvoritev 35. Festivala LGBT filma z animiranim filmom Metulji v Berlinu (zgodovina nacističnega pogroma leta 1933 nad trans osebami skozi Alexovo zgodbo) in brazilskim celovečercem Greta (zgodba o 70-letnem gejevskem bolničarju Pedru, ki skrbi za svojo transspolno prijateljico Danielo). Otvoritev bo popestril nastop nizozemske gostje Lady Galore, evropske zvezdnice med kraljicami preobleke.

C7EnDoLSbAU

Nedelja, 24. november

V Klubu CD Ljubljana bo ob 19.00 nastopila Nika Solce, ki bo predstavila album Ko duše pokličemz uglasbeno in še povsem nepoznano poezijo slovite popotnice Alme M. Karlin.

KOlRZXXNrsg

V Kurzschlussu Ljubljana bo ob 21.00 nastopila srbska zasedba S.A.R.S, ki igra mešanico etna, pop rocka, reggaeja, bluesa, jazza in hip hopa. Za ogrevanje bo poskrbela domača indie rock skupina MRFY.

tPaXFwTYXIM