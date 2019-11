REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Kurzschluss prihaja Erick Morillo, ameriški DJ kolumbijskih korenin, v Štuku Maribor bodo v okviru serialke Bass Fighters nastopili Prolix, Dominus Diaboli b2b Aveho, Aniline b2b Nukleus, Spencah, Kryptønite, Wooga, v K4 pa bo potekal otvoritveni žur 35. Festivala LGBT filma.

Erick Morillo

Petek, 22. november

(19.00): Soteska Ljubljana: Herzog (DJ set)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Bayo (DJ set)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Junker (DJ set)

(22.00): Kurzschluss (Gospodarsko razstavišče) Ljubljana: Valentino Kanzyani & Technasia (DJ set)

AaOULMK_2Oo

(22.00): ČinČin Ljubljana: Appetizer (Svetozar Matejašev)

(22.00): Štuk Maribor: Bass Fighters (Lineup: Prolix, Dominus Diaboli b2b Aveho, Aniline b2b Nukleus, Spencah, Kryptønite, Wooga)

Gj4UdwrCUDo

(22.00): Trainstation SubArt Kranj: Journey Of The Beat (part 2): Enter the Fungi (Demogloban, Mokshamed, Nexetuku)

(23.00): K4 Ljubljana: Soundhitectures Opening (Evident, Mobo, SIM, Jerpa, Grujic)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes (Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Stojc)

(23.00): Božidar Ljubljana: Lavka & Dulash (DJ set)

(23.00): Terminal Club Ljubljana: QuadLogos (Isometric Live!, Shamaniak, Chemical Content, Nibiru, Willson)

fvFcCG9Uouw

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: The Wild Citizen, .čunfa, Terranigma (DJ set)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Rydel (DJ set)

iC7-k_LnxwA

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Spill the T (DJ Papi)

Sobota, 23. november

(22.00): Štuk Maribor: Massive UV Glow (Lorenzo, Luccas W, Ivano G., Mattias)

(23.00): Kurzschluss (Gospodarsko razstavišče) Ljubljana: Erick Morillo (DJ set + Tim Urbanya, Ian Sound, Sharkastique Tunes, R.Bade, Tommc, Loudbeatz, Biggy Bear)

rzEcl9KNmh8

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders: Eclectic Edge (Torulsson, Kobayashii)

8LvjtQ1VZCA

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Roza: Otvoritveni žur Festivala LGBT filma (Arena: Disco Durum, Elovetric. Bar: Reconceal, Elyksir, Calixta; VJ: 5237, Cabaret Tiffany)

(23.30): Moment Bar Ljubljana: Can You Dance To My Beat? (Angel Anx, Hachi, Kurillo, Belucci, Levis, Thomas)

uNPu-_0Wa8w