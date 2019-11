Središče sodobnega plesa

Mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival bo ponudil 17 različnih dogodkov

Darío Barreto Damas in Aleksandar Georgiev: Mesečina

Od 22. do 27. novembra bo v Ljubljani potekal mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival, ki ga organizirata Center urbane kulture Kino Šiška in Nomad Dance Academy Slovenia. V šestih dneh se bo zvrstilo 17 različnih dogodkov (delavnica, plesne predstave, dve slovenski filmski premieri, predavanje, okrogla miza ter predstavitev knjige). Poleg domačih ustvarjalcev na področju sodobnega plesa, bodo nastopili tudi člani enega najpomembnejših sodobnoplesnih ansamblov na svetu Cullberg, vzhajajoča zvezda flamskega sodobnega plesa Michiel Vandevelde, ljubljenec evropskih plesnih odrov koreograf in performer Jefta van Dinther, ena najvidnejših avstrijskih ustvarjalk Doris Uhlich.

Festival bo v Kinu Šiška odprla predstava Ujemanje, ki je nastala v sodelovanju ameriške koreografske inovatorke Deborah Hay in legendarnega švedskega baleta Cullberg. Gre za z nalogami in partituro obloženo odprto delo za štiri plesalke in plesalce. V okvirih zadane partiture jim nalaga različne prostorske, kinetične in glasovne naloge, s katerimi tkejo koreografsko teksturo.

Otvoritveni večer bo uvedel novi kratki dokumentarni film Uravnanost je povsod, ki sta ga režiserja Peter Humble in David Young posnela s koreografinjo ob njenem obisku Avstralije. V njem koreografinja meditira o svojem življenju, delu ter odnosu do plesa in telesa. V preddverju bo na ogled še film Deborah Hay, ki ni Deborah Hay (2011), v katerem govori o svojem delu med prikazom različnih plesno-kinetičnih nalog.

Koreograf Michiel Vandevelde, vzhajajoča zvezda flamskega sodobnega plesa, bo na festivalu gostoval s predstavo Konci svetov, v kateri se ozira po preteklem sodobnoplesnem stoletju (Isadora Duncan, Kurt Jooss, Anna Halprin, Steve Paxton idr.), da bi v arheoloških plesnih ostankih poiskal njegove politične in ideološke okruške in razumel, kaj lahko v sodobnem plesu vidimo onstran njegove pregovorne minljivosti.

Rezidenčni koreograf ansambla Cullberg (2019–2022), nemško-švedski koreograf in performer Jefta van Dinther, se je v evropskem sodobnoplesnem kontekstu uveljavil z delom Drobir (Grind), ki ga je leta 2011 ustvaril v sodelovanju z Minno Tiikkainen in Davidom Kiersom in ga predstavil tudi na CoFestivalu 2017. V središču njegovega ustvarjanja je vprašanje človeškosti, ki ga naslavlja v odnosu do družbenosti in posthumanih oblik življenja. Analiza v temnem poljuima neizpodbiten avtorjev koreografski podpis. Delo naslavlja vprašanje humanoidov iz znanstvenofantastične perspektive.

Plesno-koreografski dvojec Darío Barreto Damas in Aleksandar Georgiev v delu Mesečina preigrava Disneyjevo dediščino. Duet, ki ga glasba in svetloba ves čas temperirata s pop-kulturno navlako moderne dobe, si spretno izposoja nekatera izmed najbolj emblematičnih mest koreografskega minimalizma ter jih brez estetskih degradacij humorno pretvarja v fauvistične razglednice z erotičnimi motivi.

Martin Sonderkamp in Darko Dragičević se bosta predstavila v duetu Nosilec zvoka, v katerem so koreografski postopki ali krhke gibalne, svetlobne in zvočne podobe nosilci povečav, da bi skoznje postali vidni prevodi zvoka, besedila ali svetlobe v gib, z njim pa tudi noobičajna razmerja med snovnostmi teles, prostorov in predmetov.

Na festival se s predstavo Rejvmašina ponovno vrača avstrijska koreografinja Doris Uhlich, tokrat s koreografom, plesalcem in filozofom na vozičku Michaelom Turinskym. Skupaj sta raziskovala vpliv in moč strojno producirane tehno glasbe na njuni telesi, pogoje vzpostavitve telesne ekstatičnosti in odnosa dveh različnih teles do stroja (invalidskega vozička kot strojnega podaljška telesa in računalnika ter mešalke kot stroja proizvodnje sintetične glasbe).

Prvič se bo slovenskemu občinstvu predstavil mlad avstralski plesalec in koreograf James Batchelor, ki živi in dela v Berlinu. V štiridesetminutnem solu Hiperprostor uporabi merilne sisteme sodobne kozmologije za skulpturalno pregibnost lastnega telesa, njegovih okolij, prostorskih položajev in različnih, problematičnih vidikov mnoštvenosti.

Samuel Lefeuvre se z multidisciplinarno umetnico in plesalko Florencio Demestri na festival vrača z novo predstavo Motnja. Tehnološke napake, motnje, prekinitve, spodrsljaji, nepredvideni pripetljaji, ki jih naseljujeta v svoje telesne ustroje, so osrednja gradiva njunega zanimanja. Govorijo o nepopolnosti sistemov in z osupljivo gibkostjo zagotovijo ranljivosti sodobnih človeških teles svojevrstno vidnost.

V okviru festivala bo potekalo tudi predavanje Roka Vevarja z naslovom Slovenski sodobni ples v perspektivi evropskih umetniških izmenjav: Izbrane Zgodbe (1918-1999), okrogla miza Plesna Hiša ali Dom Plesa?, predstavitev knjige in umetniške intervencije Darka Dragičevića Neuspeh kot praksa, projekcija dokumentarnega filma Cunningham v režiji Alle Kovgan, plesna predstava improvizacije Jurija Konjarja, Andreje Rauch Podrzavnik, Jake Šimenca in Blaža Celarca z naslovom Ponedeljek ob devetih in tehnoburleska Tatovi podob.