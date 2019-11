Hitler kot namišljeni prijatelj

Film novozelandskega režiserja je na mednarodnem festivalu v Torontu prejel nagrado občinstva

Na letošnjem festivalu LIFFe si lahko 21. novembra ob 17.00 ogledate film Zajec Jojo, ki ga je režiral novozelandski režiser Taika Waititi. Odštekana satira o fantiču in njegovem namišljenem prijatelju Hitlerju, ki je na filmskem festivalu v Torontu prejela nagrado občinstva, ponuja razmislek o tem, na čem gradimo svoje predsodke in kako jih lahko premagamo.

Film se odvija v Nemčiji ob koncu 2. svetovne vojne. Jojo Betzler je prijazen desetletni fant, ki se vključi v tabor Hitlerjeve mladine. A pri njegovi trdni nameri, da postane vzoren nacist, ga ovirajo naslednja dejstva: njegova sestra je mrtva, oče je na fronti, sam pa preprosto nima želodca za kruta dejanja. Jojev edini sogovornik in zaupnik je njegov namišljeni prijatelj Adolf, prijazna, energična in nadvse zgovorna različica firerja. Ko Joja zaradi nesreče z bombo izključijo iz tabora in je prisiljen več časa preživeti doma, zgrožen ugotovi, da njegova mama v hiši skriva judovsko najstnico Elso. Ob zavedanju, da bi to razkritje ogrozilo mamino življenje, se z Elso spoprijatelji, pri tem pa spozna, da morda ni razloga za naučeno sovraštvo do ljudi.

"Jojo Rabbit si z neusmiljenim napadom na antisemitizem med nacizmom ob ugotavljanju jedkih vzporednic z današnjim fašističnim skupinskim mišljenjem zada tvegano nalogo. Waititi, ki ga odlikuje dar za oplajanje celo najbolj divjih komedij s toplo srčnostjo, film vodi od prizorov, ki kršijo tabuje v slogu, podobnem Montyju Pythonu ali Melu Brooksu, do veliko bolj čustvenega ozračja, ko se Jojo spopade s škodo, ki jo je povzročil," je zapisal Cameron Bailey, Mednarodni filmski festival v Torontu.

