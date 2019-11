Bollywoodska priredba filma Forrest Gump

Ameriška filmska uspešnica Forrest Gump iz leta 1994 bo zaživela v bollywoodski priredbi

Film Forrest Gump (1994) v režiji Roberta Zemeckisa, ki je kinematografe polnil pred 25 leti, bo dobil bollywoodsko priredbo. V glavni vlogi bo nastopil indijski igralec Aamir Khan, na platna pa naj bi prišel prihodnje leto v božičnem času, je zapisal spletni portal Hollywood Reporter.

Priredba ameriške filmske uspešnice, ki je prejela šest oskarjev, nastaja v koprodukciji Viacom18 Studios in Aamir Khan Productions ter režiji Advaita Chandana. "Forrest Gump mi je bil od nekdaj všeč. Je čudovita zgodba, ob kateri se dobro počutimo, in film za celotno družino,"je Khan povedal na predstavitvi projekta v Mumbaju. Ob Khanu bo zaigrala zvezda indijskega filma Kareena Kapoor Khan, tudi bollywoodska priredba pa bo sledila preprostemu moškemu, ki ima nenavadno sposobnost, da se znajde na dogodkih, ki spreminjajo zgodovino.

V hollywoodskem Forrestu Gumpu je glavno vlogo odigral Tom Hanks in prejel oskarja. Gump iz Alabame skozi serijo neverjetnih naključij postane slaven in je udeležen v številnih ključnih dogodkih druge polovice 20. stoletja. Ti so ozadje njegove pripovedi o iskanju ljubezni in sreče, ki jo pripoveduje na avtobusni postaji naključnim mimoidočim.

Film je ob izidu doživel tako priznanje kritikov kot komercialni uspeh. Postal je finančno najuspešnejši ameriški film leta in ob predvajanju v kinematografih v blagajno prinesel 677 milijonov dolarjev.

Bollywoodske priredbe uspešnih hollywoodskih filmskih naslovov so po poročanju portala v zadnjih letih vse bolj priljubljene. Na indijskih platnih bo med drugim zaživela tudi priredba filma Krive so zvezde iz leta 2014.