Združenje režiserjev za suspendiranje članov, ki so bili obtoženi spolnega nasilja

Več kot 200 filmskih ustvarjalcev je sporočilo, da bo predlagalo nova pravila za člane, ki so bili obtoženi ali obsojeni spolnega nasilja. To bi lahko privedlo do suspenza francosko-poljskega režiserja Romana Polanskega.

Roman Polanski in Emmanuelle Seigner

© Georges Biard / WikiCommons

Francosko združenje več kot 200 filmskih ustvarjalcev je v ponedeljek sporočilo, da bo predlagalo nova pravila za člane, ki so bili obtoženi ali obsojeni spolnega nasilja. To bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP lahko privedlo do suspenza francosko-poljskega režiserja Romana Polanskega.

Upravni odbor združenja avtorjev, režiserjev in producentov (ARP) je z glasovanjem sklenil, da bo članom predlagal nove postopke za suspendiranje člana, ki se sooča s sodnimi obtožbami, in izključitev člana, obtoženega predvsem kaznivih dejanj spolne narave, je povedal predsednik ARP Pierre Jolivet. Kot je dodal, bi predlagana pravila vplivala na Polanskega, zoper katerega je še vedno odprt sodni postopek v ZDA.

Spremembe pravil ceha bodo članom združenja ponudili v glasovanje na posebni generalni skupščini, katere datum še ni določen, je za AFP povedal neimenovani član združenja.

Polanski beži pred ameriško zakonodajo, odkar je priznal posilstvo 13-letnega dekleta v letu 1977.

Polanskega so posilstva obtožile še druge ženske, nazadnje v tem mesecu nekdanja francoska manekenka in igralka Valentine Monnier. Po njenih besedah jo je pretepel "do privolitve" leta 1975, ko je bila stara 18 let, v njegovi brunarici v Švici.

Valentine Monnier, ki zdaj deluje kot fotografinja, je dejala, da se je počutila poklicano spregovoriti, potem ko se je Polanski primerjal z junakom svojega novega filma Alfredom Dreyfusom, judovskim častnikom, ki ga je francoska vojska na prelomu 20. stoletja preganjala kot vohuna.

Kljub polemiki, ki se vrti okrog Polanskega in pozivov k bojkotu njegovega filma, je bil Častnik in vohun, v francoščini J'accuse, konec tedna najbolj prodajan film na blagajnah v Franciji in je postal eden najbolj odmevnih francoskih filmov v tem letu. Te dni si ga lahko ogledate tudi na ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu Liffe.

0ty_M9muolk