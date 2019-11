Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero predstave Lewisa Carrolla Alica v čudežni deželi v režiji Magdalene Reiter, pregledno razstavo Dimitryja Orlača, enega najbolj samosvojih sodobnih umetnikov, premiero družinskega muzikala Charlesa Dickensa in Neila Bartletta Božična pesem v režiji Ivane Djilas, koncert dark wave dvojca Lebanon Hanover, premiero drame Nejca Gazvode Mostovi in bogovi, ki je nastala po motivih del Toneta Partljiča v režiji Aleksandra Popovskega.

Četrtek, 28. november

V APT Novo mesto bo ob 18.00 premiera predstave Lewisa Carrolla Alica v čudežni deželi, ki je nastala v koprodukciji APT Novo mesto in Lutkovnega gledališča Ljubljana. Igriva in domiselna upodobitev, ki jo lahko prebiramo kot zgodbo o odraščajočem dekletu, je umetniško delo, ki nas, odrasle, v vsakem stavku opominja na dejstvo, da veliko stvari v življenju ne moremo doumeti in da najbrž nikoli ne bomo imeli dovolj časa, da bi vsaj nekaterim od njih prišli do dna. V režiji koreografinje Magdalene Reiter se prelevi v bogat, nadrealističen in večplasten svet vizualnih iger in dvojnih pomenov, dinamičnih in fizično igrivih prizorov, ob katerih se lahko zabavajo mladi in tudi odrasli gledalci.

© Barbara Čeferin

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli pregledno razstavo Jiřija Bezlaja z naslovom Kamen, ki izpostavlja osem najbolj pomembnih in ustvarjalno najmočnejših kiparskih ciklov, nastalih v več kot petdesetletnem ustvarjanju, kjer se je umetnik poglobil v material, kot je marmor ali različne vrste kamenin. V njih je pri klesanju poiskal njihove naravne danosti ter jih oblikoval v raznolike forme z združevanjem abstraktnih oblik s figuraliko, povezano s človekom ali izbranimi živalmi ter rastlinami. Kustos razstave: dr. Sarival Sosič

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 20.00 premiera drame Kar vem, da je res, uveljavljenega avstralskega dramatika Andrewa Bovella. Dogajanje duhovite in pronicljive družinske drame je postavljeno v skromno družinsko hišo z vrtom v predmestju Adelaida in se odvije v enem letu. Režija: Luka Martin Škof

© Peter Giodani

V MSUM Metelkova Ljubljana bodo ob 20.00 odprli pregledno razstavo Dimitryja Orlača z naslovom Spomin/prisotnost, na kateri bo predstavljen izbor iz obsežne donacije del enega najbolj samosvojih sodobnih umetnikov, ki se je odločil podariti Moderni galeriji več kot petdeset del, nastalih v različnih tehnikah in časovnih obdobjih. Orlačev slikarski opus lahko umestimo v širši okvir konkretne umetnosti, v kateri se monokromna površina razširja v večplastno globino, povezano z dolgotrajnim procesom nastajanja. Njegova umetnostna praksa je od srede devetdesetih let naprej posvečena izdelovanju grafitnih slik. Postopek izdelave je zelo značilen: umetnik s svinčnikom povleče črto po površini nosilca in isti gib ponavlja, dokler grafitne poteze ne prekrijejo površine. Pri tem mu gre bolj kot za rezultat za trajanje dela, ki ga tudi natančno dokumentira. Genealogija ponavljajočih se gibov opozarja na materialnost grafitne slike in njeno realno prisotnost v času. Kustos razstave: Igor Španjol

Siva, 1981

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera družinskega muzikala Charlesa Dickensa in Neila Bartletta Božična pesem. Angleški romanopisec je z novelo Božična pesem ustvaril eno svojih najpomembnejših del in enega od božičnih mitov moderne literature. To je prva zgodba v zgodovini, ki se dogaja kot potovanje skozi čas, in ena najbolj priljubljenih o duhovih, v bistvu pa govori o tem, kako se človek s pokoro in trdno voljo lahko spreobrne. Režija: Ivana Djilas

© Peter Uhan

Petek, 29. november

V TAM-TAMovi Ulični galeriji na Vegovi Ljubljana bodo ob 17.00 v okviru festivala Animateka odprli razstavo z naslovom Sedanjost, prihodnost na kateri se predstavljajo tri mlade animatorke: Go Dimec Komar, Bibi Erjavec in Sandra Jovanovska, v Moderni galeriji pa ob 19.00 razstavo VR/360°, ki nas bo popeljala v svet virtualne resničnosti in 360-stopinjskega doživljanja animiranega filma z izborom mednarodno odmevnih VR avtorskih animacij.

Gloomy Eyes

V Stari dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 premiera drame Nejca Gazvode Mostovi in bogovi, ki je nastala po motivih novel, zbranih v knjigi Ljudje iz Maribora (2017), romana Sebastjan in most (2014) in romana Pasja ulica (2013) Prešernovega nagrajenca Toneta Partljiča. Uprizoritev je dramski poklon Mariboru, njegovi zgodovini, prebivalcem in neutrudnemu mestnemu kronistu, ki bo v letu 2020 praznoval svoj osemdeseti jubilej. Tone Partljič v svojih zgodbah z izdelanim občutkom za situacijo in humor subtilno in inteligentno pod drobnogled jemlje posameznike iz bogate mariborske zgodovine in jih literarno oblikuje s pretanjenim občutkom za tegobe človeka in časa. Režija: Aleksandar Popovski

© Damjan Švarc

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil brezkompromisni dark wave dvojec Lebanon Hanover, ki bo predstavil zadnji album Let Them Be Alien.

wQDTVltufds

V Jazz klubu Ljubljanski grad bo ob 21.00 nastopil Rick Leon James, v Londonu živeči glasbenik, aranžer, skladatelj, multiinštrumentalist in glasbeni producent s karibskimi koreninami, ki bo skupaj s spremljevalno skupino predstavil svoj novi projekt.

_fV-QHVCj3o

Sobota, 30. november

Na Igriški 3 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli projektni prostor pod okriljem Ulay Foundation, ki bo namenjen predstavitvi umetnikov mlajših generacij različnih umetniških zvrsti ter bo povezovalec lokalnega z mednarodnim kontekstom. Na otvoritvi bodo Ulayev performans Code of Conduct iz leta 2015, ki doslej še ni bil javno predstavljen. Gre za kolaborativen projekt, v katerem je sodelovalo 121 ljudi.