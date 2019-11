Ljudem različnih razredov ni lahko živeti skupaj

Južnokorejski film Parazit je nepredvidljiva družinska tragikomedija o neizogibnem konfliktu med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo

Od 28. novembra dalje bo v kinematografih na ogled južnokorejski film Parazit lahko, ki je režiserju Bong Joon-hoju s kombinacijo črnega humorja in družbene kritike prinesel prestižno zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu. Film, ki ga režiser označuje za "komedijo brez klovnov, tragedijo brez negativcev", je nepredvidljiva družinska tragikomedija o neizogibnem konfliktu med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo.

Člani družine Ki-taek so si zelo blizu, a so vsi štirje brezposelni in njihova prihodnost ni ravno obetavna. Sin Ki-woo se spoprijatelji s študentom prestižne univerze, ta pa mu pove za dobro plačano delo zasebnega inštruktorja pri bogati družini Park. Ki-woo se odpravi k njim na sprejemni pogovor in tam spozna njihovo čudovito hčerko Yeon-kyo. Fant dobi službo in postane njen učitelj, le da se tisti hip še nihče ne zaveda, da bo to prvo srečanje med obema družinama postopoma vodilo v zaporedje nenavadnih dogodkov, ki popolnoma spremenijo življenje obeh družin …

"Ljudem različnih razredov ni lahko živeti skupaj. V tem žalostnem svetu postaja vedno bolj razvidno, da se človeška razmerja, osnovana na soobstoju ali simbiozi, ne obdržijo, ena skupina je prisiljena v parazitsko razmerje z drugo. Kdo lahko v takšnem svetu pokaže na obubožano družino ob robu preživetja in jo imenuje parazitsko? Čeprav v filmu nobena stran nima slabih namenov, se pripadniki obeh slojev znajdejo v situaciji, ko bi lahko imel najmanjši spodrsljaj nepopravljive posledice. Film opisuje, kaj se zgodi, ko v naši vse bolj polarizirani družbi dva razreda trčita drug ob drugega. Parazit je hkrati smešen, strašljiv in žalosten. Kot oris običajnih ljudi, ki se neizogibno znajdejo v zmedi, je film: komedija brez klovnov, tragedija brez antagonistov, ki vodita v nasilni zaplet in strmoglavi padec", pravi režiser.

