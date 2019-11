REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Channel Zero prihaja londonski producent in DJ Ahadadream, trenutno eden najbolj prepoznavnih akterjev t. i. "hard drums" klubske elektronike in soustanovitelj založbe More Time Records, v Klubu K4 bo nastopil Asimin Asanof, legenda reške glasbene scene, v Gala halo pa se vrača legendarna edicija serialke Pod pritiskom – Jungle is Massive!, na kateri se bodo predstavili Dado, Zhe, Borka, Bakto in Woo-D.

Petek, 29. november

(20.00): LP Bar Ljubljana: Monday (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Shu Shu)

(22.00): ČinČin Ljubljana: Appetizer (Pohalino)

(23.00): K4 Ljubljana: SEZAM (Big Room: Asimin Asanof Live!, Dulash der DJ, Softskinson. Smaal Room: Levanael, Maša, .čunfa)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pod pritiskom- Jungle is Massive Vol. #9 (Dado, Zhe, Borka, Bakto, Woo-D)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Bojler (Ahadadream, Pobalnika, Peglasus & TMA, KMN, cl_tr; VJ: Smech)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Plastic Saints - Paradise Lost (DJ Naj, Babsi Adler, House of Dynasty, Karmen Daš)

(23.00): Božidar Ljubljana: Borut Cvajner & Ancut (DJ set)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Glitteris & Laurus (DJ set)

Sobota, 30. november

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Maja Pa, Lavka, Nulla)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Shekuza vs Repas)

(23.00): Klub Tiffany & Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Zaključni žur festivala LGBT filma (DJ Papi & DJ Protein / Noir)