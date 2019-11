Dva papeža

V Netflixovem filmu Dva papeža v režiji Fernanda Meirellesa, ki ga omenjajo kot možnega kandidata za oskarja, nastopata igralski legendi Anthony Hopkins in Jonathan Pryce

V ameriških kinematografih je od 27. novembra dalje na ogled Netflixov film Dva papeža (The Two Popes) v režiji Fernanda Meirellesa, ki ga omenjajo kot možnega kandidata za oskarja, v njem pa nastopata igralski legendi Anthony Hopkins in Jonathan Pryce kot papež Benedikt XVI. in papež Frančišek. Film bo na Netflixu na voljo od 20. decembra

Katoliška cerkev ima prvič v sedmih stoletjih dva živeča papeža in v filmu Dva papeža so predstavljene energične debate med strogim, konservativnim Benediktom XVI. in njegovim karizmatičnim naslednikom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Na začetku filma je bil zame Benedikt slabi papež in Frančišek dobri papež," je povedal režiser.

Ko je brazilski režiser med snemanjem izvedel več o obeh možeh, se je nekaj spremenilo. "Prebral sem nekaj njegovih zapisov in si ogledal pridige. Mislim, da so mediji ustvarili neko podobo nacista, a se pravzaprav ne razlikuje tako zelo od papeža Frančiška," je še dodal.

Na platnu papeža premostita razlike ob igranju Benedikta na klavir, ob Frančiškovem najljubšem nogometnem moštvu in pogovorih v papeževi poletni rezidenci in v Sikstinski kapeli.

Hopkins je povedal, da je bil naklonjen odziv na film "veliko presenečenje". Izrazil je upanje, da bo film v svetu prispeval k strpnosti.

Odstop papeža Benedikta XVI. leta 2013 je bil v času ostrih kritik na račun Cerkve zaradi škandalov spolnih zlorab otrok in finančne korupcije šok. Dogodki so v filmu bežno omenjeni, ko papež Frančišek sliši Benediktovo priznanje, ki med drugim da vedeti, da je bil seznanjen z zgodovinskimi obtožbami spolnih zlorab proti mehiškemu duhovniku Marcialu Macielu.

"Zelo sem moral biti pozoren, da nisem šel predaleč," je dejal Meirelles, saj da bi več govora o temi zlorab film zapeljalo v povsem drugo smer. Navkljub vsemu Benedict nastopi kot presenetljivo simpatična osebnost, kar Meirelles pripisuje Hopkinsovemu šarmu.

V filmu je prikazano tudi temačnejše obdobje v Frančiškovi preteklosti - kot provincial argentinskih jezuitov je bil obsojen dobrikanja brutalni državni vojaški diktaturi v 70. letih prejšnjega stoletja.

"Frančišek je bil in še vedno je znan kot sporna oseba v Argentini," je dejal Pryce, ki je papeža upodobil, in dodal, da se v filmu temi ne izognejo, poroča AFP.

T5OhkFY1PQE