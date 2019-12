Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo Robertine Šebjanič, na kateri bo predstavljena serija njenih projektov Ligofilija, ki jih razvija od leta 2017, premiero plesne predstave Iztoka Kovača in En-Knap Group Vrtoglavi ptiči, ki temelji na predstavi in filmu Iztoka Kovača iz sredine 90. let, premiero predstave Heroj 3.0-Več kot besede Uroša Kaurina in Vita Weisa, 2. sejem avtorskih koledarjev.

Četrtek, 5. december

V Galeriji ZDSLU Ljubljana bodo ob 18.00 odprloi tradicionalno prodajno razstavo Zimski salon 2019, na kateri se bo predstavilo 71 članov vseh generacij iz devetih regionalnih društev.

Andreja Gregorič: Mestni pogledi, 2019

V Galeriji Tobačna Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Robertine Šebjanič z naslovom Vodni somrak_Ligofilija, ki je nastala v koprodukciji z Zavodom Projekt Atol. Na razstavi je predstavljena serija njenih projektov Ligofilija, ki jih razvija od leta 2017, z njimi pa tematizira dve nenavadni bitji, mehiškega aksolotla in človeško ribico oziroma proteusa, ter njuno ljubezen (gr.: philéō) do teme (gr.: lúgē). Na ogled bodo prostorska postavitev Neotenični prebivalci teme_Ligofilija, videoesej Piscis ludicrous/Zamaknjeni pogled_Ligofilija, zvočna kompozicija Črne kaplje_Ligofilija in novonastalo delo Odorantur_Ligofilija, s katerim nas umetnica popelje v proteusovo okolje, in sicer s pomočjo vzbujanja različnih čutnih zaznav. Pred odprtjem bodo ob 18.00 premierno predstavili projekt obogatene video vsebine dela Neotenični prebivalci teme_Ligofilija. Njegova urednica je likovna kritičarka, kustosinja in raziskovalka Annick Bureaud, direktorica Leonardo/Olats, francoske podružnice Leonardo/Isast, neprofitne organizacije za umetnost, znanost in tehnologijo. Gregor Aljančič in Magdalena Năpăruș-Aljančič iz Jamskega laboratorija Tular pa bosta predstavila življenje človeške ribice v podzemnih vodah. Kustosinja razstave: Alenka Trebušak

Neotenični prebivalci teme_Ligofilija

© Miha Godec

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 premiera erotične drame Simone Semenič to jabolko, zlato v režiji Primoža Ekarta, ki osvetljuje žensko seksualnost in se je loteva iskreno, igrivo, tudi žgečljivo, predvsem pa osvobajajoče prizemljeno. V predstavi spremljamo tri ženske v različnih življenjskih obdobjih z različnimi seksualnimi željami in hrepenenji.

© Matej Povše

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesne predstave En-Knap Group Vrtoglavi ptiči, ki temelji na predstavi in filmu Iztoka Kovača iz sredine 90. let ter na številnih razpravah o našem mestu v družbi in naši identiteti, s čimer nas povezuje s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, tako kot hashtag združuje informacije v svetu socialnih omrežij.

© Andrej Lamut

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Heroj 3.0-Več kot besede Uroša Kaurina in Vita Weisa, v kateri bosta tokrat brez besed, samo z gibi – prevpraševala svoj odnos drug do drugega. Ponovitvi: 6. in 20. decembra ob 20.00

© Saša Huzjak

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 na ogled predstava Tatovi podob Življenja in smrti HPD-ja, ki se osredotoča na dve krovni dimenziji umiranja – prva je individualna, ki pa se že zajeda v kolektivno oziroma družbeno. Tematiko skrči na prepoznavni globalni kontekst, na politična razmerja v ZDA.

© Nada Žgank

Petek, 6. december

V Slovenskem etnografskem muzeju Ljubljana bodo ob 13.00 odprli razstavo Bosi. Obuti. Sezuti., ki skozi šest poglavij govori o sobivanju nog in obuval, njihovih spremenljivih oblikah in pomenih v prostoru in času ter njihovi vlogi pri posameznikovem organiziranju lastnega sveta. Avtorica razstave: dr. Janja Žagar

© Fotodokumentacija SEM

V Osmo/zi Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Tadeja Vindiša in Matica Potočnika z naslovom Sebične mašine, ki je druga fazo dolgoročnega Vidniševega raziskovalnega projekta, v katerem spodbuja samoučeče računalniške sisteme, da dajejo prednost svojim operativnim značilnostim pred učinkovitostjo njihove uporabe. Projekt obrača pozornost k stranskim produktom planetarnega superorganizma; k logiki računskih sistemov, ki namesto statistično pomembnih rezultatov proizvajajo avtonomne artefakte, kar nas lahko pripelje do bolj intuitivnega razumevanja tovrstnih sistemov.

Sobota, 7. december

V Poligonu Ljubljana bo od 10.00 do 18.00 potekal 2. sejem avtorskih koledarjev, na katerem boste lahko izbirali med najrazličnejšimi stili, velikostmi in funkcionalnostmi koledarjev različnih slovenskih ustvarjalcev.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila skupina Dežurni krivci, ki bo predstavila novo ploščo Narobe svet. Za ogrevanje bo poskrbel kitarski samouk Locus Pocus (Boštjan Imenšek).

53zQtxWAXgg