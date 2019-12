Dnevi slovenskega filma v Srbiji

V srbski prestolnici bodo od 2. do 9. decembra potekali peti Dnevi slovenskega filma

Izbrisana

Od 2. do 9. decembra bodo v Beogradu potekali peti Dnevi slovenskega filma. Svečano odprtje bo 6. decembra s filmoma, ki predstavita težave bivanja v dvoje (Raj, 2019, r. Sonja Prosenc in Mitja Ličen) in težke okoliščine, v katerih danes mladi iščejo svoj prostor pod soncem (Ne bom več luzerka 2018, r. Urša Menart). Na ta dan bodo ob 19.30 odprli tudi razstavo v počastitev 100. letnice rojstva Franceta Štiglica, ki jo je pripravila Špela Čižman iz Slovenske kinoteke.

Na sporedu bosta še dva igrana celovečerna filmska prvenca: Izbrisana (2018) režiserja Miha Mazzinija in Oroslan (2019) režiserja Matevža Ivanišina. Mazzini je prvi predstavil pomembno politično temo v obliki igranega filma: usodo 25 tisoč slovenskih izbrisanih, ki po osamosvojitvi niso uspeli urediti dokumentov. Ivanišin pa v Oroslanu presega meje med fiktivnim in dokumentarnim.

Na ogled bodo tudi različna filmska dela Slovencev v Italiji, ki nastajajo pod okriljem Kinoateljeja. V Jugoslovanski kinoteki bodo predvajali kratke filme, ki se ukvarjajo z okoljsko tematiko (Bik, 2019, r. Bojan Labovič), odnosom oče-sin (Potop, 2019, r. Kristijan Krajnčan) in staranjem (Alzheimer caffe, 2019, r. Martin Draksler).

Uvodoma bo od 2. do 4. decembra Dom kulture Studentski grad prizorišče za žanr, eksperiment in študentske kratke filme, ki se ukvarjajo s temami za mlade. Začelo se bo z grozljivko Prekletstvo Valburge (2019) režiserja Tomaža Gorkiča. Ema Kugler se bo predstavila s svojim zadnjim filmom Človek s senco (2019). Na ogled bodo tudi kratki filmi, ki so nastali v različnih produkcijah, od filmskih akademij, do neodvisne produkcije in produkcije, ki jo je financiral Slovenski filmski center.

Dva kratka filma, ki se ravno tako spogledujeta z žanrom grozljivke, sta Šola, 2018, r. Aron Horvath in Metod, 2019, r. Tomaž Gorkič. Kratki rezi (2019) pa so omnibus petih kratkih filmov, ki ga je posnelo pet režiserjev in režiserk (Urša Menart, Kukla (Katarina Rešek), Mitja Mlakar, Jure Dostal in Urban Zorko. Ob zaključku bodo na ogled še filmi Garderoba, 2018, r. Ema Muc, Stric Geza ide u Zaturce, 2019, r. Jože Glažar in Štefan Kardoš, in Tkanje pogledov – Jože Dolmark, 2017, r. Boris Jurjaševič.

Dnevi slovenskega filma potekajo v organizaciji Društva Slovencev v Beogradu - Društvo Sava, pod pokroviteljstvom Ministrstva kulture in informiranja Republike Srbije, Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in tujini, Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, Nacionalnega sveta slovenske nacionalne manjšine, Slovenskega filmskega centra, Jugoslovanske kinoteke in Slovenske kinoteke.