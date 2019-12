Sejem ilustracije

Vodnikova domačija bo že peto leto zapored predstavila dela ilustratork in ilustratorjev tako starejše kot mlajše generacije

V Galeriji Vodnikove domačije bodo 3. decembra ob 17.00 odprli V. decembrski sejem ilustracije, na katerem se bo predstavilo 29 ilustratork in ilustratorjev tako starejše kot mlajše generacije, na ogled pa bodo tudi ilustracije Marije Lucije Stupica. S sejmom letos že peto leto zapored predstavljajo ilustracije najvidnejših domačih avtoric in avtorjev, tako originale kot printe. Kuratorka in vodja projekta: Maša P. Žmitek.

"Ko smo pred slabimi petimi leti snovali program prenovljene Vodnikove domačije, smo na širšem področju literature iskali predvsem pomembna in vsebinsko zanimiva področja, ki v mestu niso imela svojega stalnega prostora, pa se nam je zdelo, da si ga zaslužijo in ga potrebujejo. Med njimi je to bilo tudi področje ilustracije, ki je na domačiji tako dobilo svoje pomembno mesto. Posvečamo se ji z razstavnim programom, v katerem po svojih močeh predstavljamo različna področja ilustracije in avtorske razstave ter stalnim prodajnim kotom v galeriji, kjer je na omejenem mestu mogoče skozi celo leto kupiti dela domačih ilustratorjev. Načrt Galerije je vzpostavitev Središča za ilustracijo, ki bo v prihodnje še bolj načrtno skrbelo za razvoj področja, podporo ustvarjalcev in odpiranje pomembnih vprašanj, ki jih delovanje na tem področju odpira," pravi vodja Tina Popovič.

Na sejmu se bodo predstavili: Marta Bartolj, Nenad Cizl, Zvonko Čoh, Bojana Dimitrovski, Tina Dobrajc, Ančka Gošnik Godec, Marjanca Jemec Božič, Zala Kalan, Anka Kočevar, Marjan Manček, Ana Maraž, Matija Medved, Teja Milavec, Eva Mlinar, Maša P. Žmitek, Andreja Peklar, Maja Poljanc, Liana Saje Wang, Luka Seme, Tanja Semion, Hana Stupica, Marlenka Stupica, Peter Škerl, Nina Štajner, Nina Urh, Meta Wraber, Ana Zavadlav.