Sinead O'Connor 15. januarja v Zagrebu

Na voljo bo zgolj 1.200 vstopnic

Irska pevka Sinead O'Connor bo 15. januarja prihodnje leto nastopila v Tvornici kulture v Zagrebu, potem pa se bo odpravila na ameriško turnejo. V Tvornici so omejili število vstopnic zgolj na 1.200.

Na obrobju Dublina rojena Sinead O'Connor je sredi 80. let veljala za eno od največjih odkritij glasbene industrije. Z glasbo se je začela ukvarjati, ko jo je kot najstnico odkril bobnar priljubljenega irskega benda In Tua Nua, za katerega je prispevala besedilo za uspešnico Take My Hand.

S prvencem The Lion and the Cobra leta 1987 je očarala kritike, ki so ji priznavali ekspresiven glas in kompleksnost skladb. Med svoje vplive je prištevala imena, kot so Bob Dylan, David Bowie, Bob Marley in The Pretenders. Plošča je dosegla pol milijona prodanih izvodov in dobila platinast naziv.

Podobno je bilo tudi z drugim albumom I Do Not Want What I Haven't Got iz leta 1990. Revija NME ga je razglasila za drugi najboljši album leta, Sinead O'Connor pa je bila poleg svojega talenta pozornost dvigovala tudi s svojo pojavnostjo.

S te plošče prihaja tudi njena najbolj prepoznavna skladba - priredba Princeove pesmi Nothing Compares 2 U, ki velja za eno največjih radijskih uspešnic vseh časov.

5KuGUP-C9Ko

Zatem je danes 53-letna pevka posnela še osem plošč, zadnjo, I'm Not Bossy, I'm the Boss, leta 2014. Poskrbela pa je tudi za vrsto škandalov in protislovij. Javnost je prvič šokirala, ko je v televizijski oddaji Saturday Night Live leta 1992 raztrgala fotografijo papeža Janeza Pavla II. zaradi pedofilije v katoliški cerkvi.

Posvetila se je v duhovnico, izražala svoja stališča glede organizirane vere, ženskih pravic, vojne in zlorab otrok, nazadnje pa je presenetila lani, ko je razkrila, da se je spreobrnila v islam in spremenila ime.

0-EF60neguk