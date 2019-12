Ženska seksualnost

Premiera erotične drame Simone Semenič to jabolko zlato v režiji Primoža Ekarta

© Matej Povše

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 5. decembra ob 20.00 premiera erotične drame Simone Semenič to jabolko, zlato v režiji Primoža Ekarta, ki osvetljuje žensko seksualnost in se je loteva iskreno, igrivo, tudi žgečljivo, predvsem pa osvobajajoče prizemljeno. V predstavi spremljamo tri ženske v različnih življenjskih obdobjih z različnimi seksualnimi željami in hrepenenji, ki slalomirajo med željo in obvezo, zaupnostjo in odtujenostjo, intimnim hrepenjenjem in družbenimi pričakovanji, med prav in narobe … vse do vrhuncev, kjer se čas ustavi.

Četrti ženski lik je Sanja, ki jo je mogoče interpretirati kot sanje ali alter ego vseh treh žensk, pojavlja pa se tudi župnik, h kateremu se vse tri zatekajo. Jabolko, kot simbol prepovedanega sadeža, spoznanja, svobode in božanskega, združuje ženske, žensko in moškega, žensko in svet v čisto erotično igro ter jo tako decentno povzdigne in spretno obvaruje pred tem, da bi se pogreznila v pornografijo.

Besedilo to jabolko, zlato je bilo leta 2017 med nominiranci za Grumovo nagrado na 47. Tednu slovenske drame. Komisija je v obrazložitvi med drugim zapisala: "Ta dramski tekst vzpostavlja svoja pravila. Pravila ženskega avtorja, spolnosti, kot jo poznajo ženske, odnosov, kot jih vidijo ženske, in realnosti, v kateri danes živijo svoje fantazije in v kateri tudi sicer živijo sodobne ženske. Na prvi pogled bi se lahko zdelo, da moški delujejo predvsem kot objekt, a jim ženske protagonistke puščajo dovolj prostora, da v odnosih razberemo dileme obeh spolov v razmerju do partnerskega odnosa, ljubezni, varanja, celo do spovedovanja. Gre za dinamičen diskurz, ki v dialoški in didaskalijski obliki prepletajočih se prizorov in vzporednih zgodb omogoča fleksibilne in odprte režijske rešitve, oblikovanje dramskih vlog, ki so lahko drzne ali pritajene, simbolne ali eksplicitne, surove, in spet romantične. Jabolko, kot simbol prepovedanega sadeža, spoznanja, svobode in božanskega, združuje ženske, žensko in moškega, žensko in svet v čisto erotično igro ter jo tako decentno povzdigne in spretno obvaruje pred tem, da bi se pogreznila v pornografijo. Da, v gledališču in v odprtem diskurzu z gledalcem!"

V predstavi nastopajo: Barbara Cerar, Mirjam Korbar, Nika Rozman, Mia Skrbinac in Primož Vrhovec. Dramaturginja: Simona Hamer, lektorica: Maja Cerar, kostumografka: Jelena Proković, avtorja glasbe: Silence, koreografka: Rosana Hribar, oblikovalec svetlobe: Andrej Hajdinjak, asistentka dramaturginje (študijsko): Helena Šukljan, producent: Zavod Imaginarni, koproducent: Cankarjev dom, v sodelovanju: SNG Drama Ljubljana in Mestno gledališče ljubljansko.