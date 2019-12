Skladbe z nastopa Laibach v Severni Koreji

Laibach so izdali EP s šestimi doslej neobjavljenimi skladbami, ki so bile na repertoarju koncerta skupine v Severni Koreji

Skupina Laibach je pri priznani britanski založbi Mute izdala EP Party Songs, na katerem je šest doslej neobjavljenih skladb, ki so bile na repertoarju koncerta skupine v Severni Koreji leta 2015. Gre za skladbe Honourable, Dead or Alive, When Following the Revolutionary Road, We Will Go to Mount Paektu in Arirang.

O gostovanju Laibacha v Severni Koreji je bil posnet večkrat nagrajeni glasbeni dokumentarec Dan osvoboditve (2016) v režiji Mortena Traavika in Ugisa Olteja, po dogodku pa je skupina prav tako pri založbi Mute konec lanskega leta izdala album The Sound of Music, ki v veliki meri vključuje priredbe skladb iz filma Moje pesmi, moje sanje.

Tokrat skupina Laibach svojim oboževalcem ponuja EP Party Songs s šestimi izbranimi skladbami. Izid EP-ja je 22. novembra že pospremil videospot za uvodno skladbo na plošči Honourable, Dead or Alive, When Following the Revolutionary Road, vanj pa so vključeni posnetki, nastali 9. maja letos v ljubljanskem Cankarjevem domu.

UNJS0uSBcms

Skladba Honourable, Dead or Alive, When Following the Revolutionary Road je na albumu predstavljena v treh različicah. Temelji na ariji iz klasične severnokorejske revolucionarne opere Povej, o gozd, ki je nastala pod budnim očesom pokojnega severnokorejskega voditelja Kim Jong-ila. Del skladbe, pete v slovenščini, pa se navezuje na pesem Mateja Bora z naslovom Jutri gremo v napad. Z repertoarja koncerta ob dnevu osvoboditve v Severi Koreji je bila skladba izključena, jo je pa skupina na gostovanju v drugi različici izvedla v glasbeni šoli Kum Song Music School.

Vw9T6olQ0yM

EP vključuje še dve različici skladbe We Will Go to Mount Paektu, izjemno priljubljene severnokorejske popularne skladbe, ki se navezuje na zanje sveto goro, v originalu pa jo izvaja ženska skupina Moranbong. Tudi priredbe te skladbe skupina ni smela izvesti, odločitev za to pa so cenzorji ob nastopu pospremili z besedami, da je za prebivalce Severne Koreje preveč sveta. EP dopolnjuje še posnetek žive izvedbe korejske tradicionalne pesmi Arirang v Kum Song Music School.

1dIars6fRjI

Konec novembra je izid plošče pospremila še serija dogodkov v Tel Avivu, EP pa je dostopen tudi v digitalni različici,