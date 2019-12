Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo tradicionalno prednovoletno zabavo Kina Šiška, na kateri bosta nastopili zasedbi My Baby in Karpov not Kasparov, premiero "družinskega mijauzikla" Obuti maček po besedilu Andreja Rozmana Roze in v režiji Vita Tauferja, koncert skupine The New Power Generation, ki je med letoma 1990 in 2013 spremljala Princea, premiero predstave Dr. Prešeren avtorice in režiserke Nede R. Bric, ki se dogaja na težko določljivi meji med resničnim in fikcijskim.

Četrtek, 12. december

V Stari Tobačni Ljubljana bo ob 18.00 že petič potekal tradicionalni dogodek Odprti ateljeji, ki ga bo s svojim nastopom popestril kantavtor Jure Lesar. Sodelujejo: Igor Banfi, Maša Gala, Mojca Fo, Maria Karnar Lemesheva, Barbara Kastelec, tandem Landescape (Dajane Jurman-Osip in Surya Djalil), Andrej Pavlič, Jošt Snoj, Mirjana Sušec, Valerie Wolf Gang, Marko Batista. Kuratorka: Olga Butinar Čeh

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 19.30 nastopila legendarna ameriška heavy metal skupina Gwar, ki slovi po svoji nori scenografiji, ki deluje kot mešanica med znanstveno-fantastičnimi filmi in grozljivkami B-kategorije. Za ogrevanje bosta poskrbeli kanadska progressive trash zasedba Voivod in Španci Childrain.

2NzA4XLjRaM

V Galeriji Kapelica Ljubljana bo ob 18.00 potekal pogovor z Majo Smrekar, ki bo predstavila raziskovalno-umetniški projekt "!brute_force", ki obravnava družbeno resničnost skozi algoritme, za katere uporabljamo sinonim umetna inteligenca. V Galeriji Kapelica bo med 9. in 12. decembrom postavljen laboratorij za raziskavo kognitivnega mapiranja psa v labirintu, ki je bil v zunanjem studiu postavljen od junija do avgusta, pri čemer bo avtorica s sodelavci skušala razumeti sintakso pasjega vedenja ob prevajanju pridobljenih podatkov v algoritem. Ob 20.00 se bodo na Zavodu Kersnikova sočasno odprle še tri razstave: Michael Sedbon: C t r l (Bio Tehna - Vivarium), Aljaž Rudolf, Eva Smrekar: Tester 011 (RAMPA Lab - Modul), Kikimore & Luka Seliškar: 12 12 Aivo (Sonoretum).

Petek, 13. december

V Desnem atriju Mestne hiše Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Ana Mraz je v mestu!, na kateri bodo predstavljene fotografije Mateja Štalcerja. Zimski mednarodni festival uličnega gledališča Ana Mraz bo letos že 20. leto zapored popestril praznično vzdušje v prestolnici z atraktivnim umetniškim programom.

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Šola za vse, ki predstavlja delo skupin študentk, študentov in mentorjev ljubljanske Fakultete za arhitekturo in društva Streha za vse v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Skupine v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami načrtujejo in gradijo šole ter druge družbene ustanove v državah v razvoju. Na ta način pripomorejo k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja OZN, kot so dostop vseh otrok sveta do varnega doma, izobrazbe in zdravstvene oskrbe. Med letoma 2010–2019 so zgradili učilnico in knjižnico (2010) ter večnamensko dvorano (2011) v Johannesburgu v Južnoafriški republiki, Amasiko – prehodni dom za otroke z ulic (2017) v mestu Kabale v Ugandi, nadstrešnico z otroškim igriščem (2018) ter malo šolo (2019) v Brufutu v Gambiji.

Ithuba Community College, Južnoafriška republika, Johannesburg, 2010

V Prešernovem gledališču Kranj bo ob 19.30 premiera predstave Dr. Prešeren avtorice in režiserke Nede R. Bric. Mnogoplastno dokumentarno dramsko besedilo, ki se dogaja na težko določljivi meji med resničnim in fikcijskim, sestavlja pet delov, vodijo pa jo ženske iz Prešernovega življenja. V hkratnosti časov, krajev in dogodkov, predstavljenih iz več zornih kotov se gradi pripoved pesnikovega življenja, ki se poskuša izmuzniti iz polja naših predsodkov. Protagonistke Ernestina Jelovšek, pesnikovi sestri Katra in Lenka, Ana Jelovšek in Julija Primic se vzpostavljajo glede na svoj odnos do pesnika in ga predstavijo v drugačni luči kot ga danes vidi splošno mnenje. Njihova stališča se dopolnujejo, si nasprotujejo in oblikujejo celoto pesnika in družbe. Druga premiera: 14. decembra ob 19.30

© Nada Žgank

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 na tradicionalni prednovoletni zabavi ponovno nastopil nizozemski trio My Baby, ki iz plemenskih ritualov in transov spleta svojo plesno različico bluesa, Za ogrevanje bosta poskrbela romunska synth-pop hudomušneža Karpov not Kasparov, za after pa producentka in live looping umetnica Kezz.

LkXLLpT2OSY

8_C2cTZRDOw

Sobota, 14. december

V SMG Ljubljana bo ob 11.00 premiera družinskega mijauzikla Obuti maček po besedilu Andreja Rozmana Roze in na glasbo Nane Forte in Jureta Ivanušiča, ki je nastal v koprodukciji z Gledališčem Koper. Gre za zgodbo o mlinarjevem sinu Maticu, ki po očetovi smrti kot dediščino dobi le "hišnega mačka Fritza". A ta se kmalu izkaže kot neprecenljiv sopotnik, saj s svojo iznajdljivostjo Maticu pomaga, da osvoji srce lepe kraljične Marjetice, premaga zlobnega grofa Brdavška in na koncu zasede prestol. Andrej Rozman Roza je znano pravljico razširil, zrimal in posodobil v "družinski mijauzikl", ki v svoji večplastnosti ponuja vsakomur nekaj: pravljičnost in dinamično dogajanje otrokom, duhovite besedne domislice in družbenokritične osti odraslim, veselje do življenja, glasbo in ples pa vsem skupaj. Druga premiera: ob 19.00, režija: Vito Taufer

© Miha Fras

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 projekcija filma Resnica, ki se sprašuje, ali so laži za osebno srečo ravno tako pomembne kot resnica. Fabienne je zvezda francoskega filma, vedno obkrožena z ljudmi, ki jo ljubijo in obožujejo. Da bi skupaj z družino proslavila izid njene avtobiografije, pride iz New Yorka na obisk njena hči Lumir z možem in hčerko. Lumir med brskanjem po sveže natisnjeni knjigi opazi, da so zapisane anekdote močno olepšane in da njeno mater prikazujejo v lepši luči, kot je v resnici. Srečanje med materjo in hčerjo se hitro prelevi v soočenje, v katerem na dan privrejo dolgo zamolčane resnice in zamere. Režija: Hirokazu Kore-eda. Do 29. decembra.

PEGS0Wv_reY

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 v okviru serije Musicology Barcaffe Sessions nastopila skupina The New Power Generation, ki je v obdobju med letoma 1990 in 2013 spremljala Princea.

k6ivh02QuDM