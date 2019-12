REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Božidarju bo nastopil Silent Servant, nekdanji član kartela Sandwell District, v Channel Zero prihaja češki DJ in producent Rido, ki se mu bodo pridružili še domači DJ-ji GMO - Hedon & Spade, Tsunami b2b Vulpes, Sunneh in Riba, v K4 pa EOD Live!, Christian AB, Evano, Nikolaj in Kosta.

Petek, 13. december

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Warrego Valles JR)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija (Transforma, Dominus Diaboli b2b Spencah, Aveho b2b Nukleus, Aniline, Kryptønite, Wooga)

8-CAhU37R_A

(23.00): Božidar Ljubljana: Stiropor x Fauna (Silent Servant, Dulash der DJ, Disco Durum, Staša)

f2JLVGGep0U

(23.00): K4 Ljubljana: Phi w/EOD Live & Christian AB (gosti: Evano, Nikolaj, Kosta)

7OVE9b4riP4

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tiffanijev Decembrski Punč Vol. 2 (DJ Papi)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies (DJ Shift, Junior Jack)

4CM1zYfZJpA

(23.00): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: Jungle Bell (Bushee, Fornax, LionShine, Seneka Beats, The SchamRollz)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Digital Dungeon: Illegal x Frag::ments w. Rido (gosti: GMO - Hedon & Spade, Tsunami b2b Vulpes, Sunneh, Riba)

C4Iyw8fzNh4

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Volk (DJ set)

(23.30): Moment Bar Ljubljana: Techno & Oldies Goldies Techno (Sputnik, Plotz, Drawle, Levis, K.K., Thomas)

1ESDWfUexlw

Sobota, 14. december

(22.00): Mostovna Solkan: Divergent Society 1st Anniversary w/ Transforma (gosti: Aggressive Jen, Sub Tera vs Run N Bass, Lel b2b Fake ID)

(23.00): K4 Ljubljana: Tetkine Zimske Radosti (Bakto, Woo-D, Borka; VJ: Fšk)

SkfG9pQR_B4

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Sailor Moon Trash-Out (DJ Protein, DJ Karmen, Karmen Daš, Vera Vulva)