Sinhronizacija vidnega in slišnega

Kompozicija za laser, luč, projekcijo in zvok gradi avdiovizualni objekt, ki temelji na tesni sinhronizaciji vidnega in slišnega

Tadej Droljc in Elías Merino: Synspecies

V Kinu Šiška Ljubljana bo 10. decembra ob 20.00 premiera avdiovizualnega dela Tadeja Droljca Žarkolom, ki je nastala v koprodukciji osmo/ze in Kina Šiška. Kompozicija za laser, luč, projekcijo in zvok gradi avdiovizualni objekt, ki temelji na tesni sinhronizaciji vidnega in slišnega. Omejitve, ki jih avdiovizualna vzajemnost postavlja posameznemu mediju, ustvarjajo med-modalno tenzijo in težnjo po osvoboditvi. Njeno možnost Droljc išče v med-modalnem razpadanju objektov v svobodnejše avdiovizualne percepte, kjer časovno-prostorsko sinhronizacijo nadomeščajo bolj poetične vezi.

Po končanem doktorskem študiju na temo “avdiovizualne eskapologije” in seriji večkrat nagrajenih avdiovizualnih kompozicij, se Tadej Droljc vrača v Slovenijo. Poleg Žarkoloma bo predstavil tudi dva druga projekta: samostojno avdiovizualno delo Capillaries Capillaries (2017) in Synspecises (2019) z Eliasom Merinom.

Capillaries Capillaries je avdiovizualna kompozicija, ki temelji na nehierarhičnem in dvosmernem odnosu med zvokom in sliko. Kot taka ne predstavlja vizualizacije glasbe in tudi ne sonifikacije slike, marveč je večsmeren preplet interakcij med geometrijo, časom in zvokom. Osrednji poudarek kompozicije so strukture, ki izhajajo iz polja silnic nasprotujočih si skrajnosti - komponiranega reda ter generativnega kaosa.

212290063

Synspecies so večdimenzionalni avdiovizualni objekti, ki se generirajo v prepletu računalniške kode in analognih signalov. Analogni signali izvirajo iz Buchla in Serge modularnih sistemov, posnetih EMS studiu v Stockholmu, digitalni procesi pa iz algoritemske zvočne in geometrične 3D sinteze. Navdih za delo so virtu-alne ekologije – nestabilni morfološki prostori, ki izhajajo iz interakcije multiplih soobstoječih abstraktnih bitij s praznino.

251243760

Dr. Tadej Droljc je interdisciplinarni umetnik, ki deluje na področju elektronske glasbe, računalniško generiranih avdiovizualnih kompozicij in drugih oblik intermedijske umetnosti. Na Centru za raziskave v novi glasbi Univerze v Huddersfieldu (VB) je letos zaključil doktorski študij na temo avdiovizualne kompozicije. Tam je v tem času poučeval računalniško kompozicijo. V zadnjih letih je prejel več mednarodnih nagrad in priznanj, med drugim nagrado Edigma Semibreve, študentsko nagrado Lumen Prize, ožji izbor za nagrado Lumen, nagrado Madatac za najbolj obetavnega video umetnika, štipendijo Denis Smalley za elektroakustično glasbo in štipendijo Ministrstva za kulturo za podiplomske študije. Svoja dela je predstavil na festivalih Ars Electronica, L.E.V. Festival, Marche du Film (Cannes Film Festival), Semibreve, Node, Sonica Glasgow, Brighton Digital Festival, Madatac, Inter BEE Tokyo...