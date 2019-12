Osvobajanje ženske identitete

Intimna zgodovinska romanca Portret mladenke v ognju

Od 19. decembra dalje bo v ljubljanskem Kinodvoru na ogled intimna zgodovinska romanca Portret mladenke v ognju, v kateri režiserka Céline Sciamma (Pobalinka, Banda punc) znova ujame trenutek osvobajanja ženske identitete – tokrat zaklenjene v zatohle patriarhalne kodekse 18. stoletja. Film je prejel nagrado za najboljši scenarij na festivalu v Cannesu.

18. stoletje v francoski Bretaniji. Mlada slikarka Marianne dobi nenavadno naročilo. Premožna grofica jo najame, da bi na skrivaj naslikala poročni portret njene hčere Héloise, namenjen hčerinemu bodočemu možu v Milanu. Héloise se poroki upira in nikoli ne bi pristala na poziranje, zato se mora Marianne pretvarjati, da je njena služabnica, jo medtem skrivaj opazovati in ponoči slikati. Dekleti se med druženjem vse bolj zbližujeta in postopoma med njima vznikne magnetna privlačnost...

"Hotela sem posneti ljubezensko zgodbo. Pri pisanju scenarija sta me vodili dve nasprotujoči si želji. Najprej sem hotela korak za korakom prikazati občutek zaljubljanja, golo sedanjost ter užitek tega procesa. Tu se režija osredotoča na negotovost, obotavljanje in romantične pogovore. Po drugi strani pa sem želela povedati zgodbo o odmevu ljubezni, o tem, kako še naprej živi v nas, o njeni razsežnosti. Tu se režija osredotoča na spominjanje, film pa je spomin na to ljubezen. Je tudi pripoved o tem, kako umetnost, literatura, glasba in film našim čustvom včasih dovolijo zaživeti s polno močjo", je zapisala režiserka.

Céline Sciamma je na univerzi Nanterre magistrirala iz francoske književnosti, na filmski šoli La Fémis pa diplomirala iz scenaristike. Na mednarodno filmsko prizorišče se je prebila že s prvencem Vodne lilije (2006), intimno lirično pripovedjo o treh najstniških dekletih, ki prvo ljubezen doživljajo na zelo različne načine. Film, ki je bil premierno prikazan v sklopu Posebni pogled na festivalu v Cannesu, je med drugim prejel prestižno priznanje Louisa Delluca in tri nominacije za nagrado cezar. Sledila je Pobalinka (2011), tenkočutna pripoved o tegobah odraščanja in vprašanju spolne identitete, tokrat s perspektive desetletne deklice. Tudi v svojem tretjem celovečercu Banda punc, je spremljala odraščajoče dekle, ki išče svojo identiteto, razpeto med lastnimi željami in pričakovanji družbe. S filmom Portret mladenke v ognju, ki je na letošnjem festivalu v Cannesu prejel nagrado za najboljši scenarij, ostaja osredotočena na ženske like, a tokrat slika njihovo intimo v drugi polovici 18. stoletja.

bdfqTAE_CVE