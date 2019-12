Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo premiero glasbeno-performativnega dogodka Mahlzeit kolektiva Beton Ltd., skupinsko razstavo Dvojni zid tišine, katere izhodišče je polje napetosti med izrečenim in neizrečenim, med utišanim in pozabljenim, med individualnim in kolektivnim, razstavo Pina Poggija z naslovom Arte Utile, mednarodno skupinsko razstavo Selfie/sh/me, avtoportreti, ki govori o umetniškem avtoportretu danes, o identiteti v času selfijev, koncert legendarne skupine Pankrti ob 25. letnici delovanja Orto bara, koncert Senidah, ki bo skupaj z zasedbo Atlas Erotika predstavila svoje največje uspešnice.

Četrtek, 19. december

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo Dvojni zid tišine, katere izhodišče je polje napetosti med izrečenim in neizrečenim, med utišanim in pozabljenim, med individualnim in kolektivnim. Migracije kot prevladujoča tema zadnjih let so sprožile razprave o nacionalnih mejah, beguncih, manjšinah, izgubi identitete, o njih in o nas, o nevarnosti in travmi. Razstava se skozi izbor del petih umetnikov, ki raziskujejo ali se poigravajo s prisotnostjo in odsotnostjo, obstojem in neobstojem, osredotoča na zamolčano ter na moč neizrečenega; na tišino kot obliko jezika in pripovedi. Sodelujejo: Daniel García Andújar, Louis-Cyprien Rials, Driton Selmani, Ariel Schlesinger in Vangjush Vellahu. Kuratorki razstave: Anja Obradović in Hana Ostan Ožbolt

Louis-Cyprien Rials, Brez naslova (Mogadish, Somalia), 2019. Z dovoljenjem umetnika in Galerije Eric Mouchet, Pariz

V Galeriji Miklova hiša Ribnica bodo ob 19.00 odprli razstavo Zamolčane prisotnosti, na kateri bodo predstavljena dela iz likovne zbirke Riko. Sodelujejo: Viktor Bernik, Suzana Brborović, Gašper Capuder, Nina Čelhar, Katja Felle, Marko Jakše, Matija Jama, Metka Krašovec, Zoran Mušič in Miha Štrukelj.

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera glasbeno-performativnega dogodka Mahlzeit, novo poglavje nemškega cikla, v katerega je kolektiv Beton Ltd. zagrizel s predstavama Ich kann nicht anders (2016) in Große Erwartungen (2018). V Mahlzeitu, posvečenem času obedovanja, krmljenja, prigrizovanja in druženja, bo v ospredju glasba, ki sta jo Jure Vlahovič in Janez Weiss v tandemu Dead Tongues za kolektiv Beton Ltd. ustvarjala preteklih deset let, ter ta, ki preoblečena in na videz neprepoznavna ob sodelovanju Maksima Špelka in Marka Brdnika postaja odskočna deska za nadaljevanje. Ponovitev: 20. decembra ob 20.00

© Toni Soprano

V MSUM Metelkova Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru serije Prepih odprli razstavo Žive Božičnik Rebec z naslovom Topical Applications 2, ki obravnava izginotje telesa v snoveh, postopkih in produktih sodobne lepotne industrije, iz katerih telo izide kot površina, ki jo je mogoče dizajnirati in augmentirati. V tem procesu se lastnosti površine telesa – kože – bolj kot za stvar fizičnega človeškega telesa izkažejo kot »specialni efekt« kozmetičnih produktov, namenjenih njegovi negi, ki je podčrtana s predstavami o hiperdizajnirani, od telesa odlepljeni in nedotaknjeni površini. Kuratorka: Tjaša Pogačar

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 že deveto leto potekalo tradicionalno Vaskovanje s skupino Vasko Atanasovski Trio, ki se ji je lani pridružil še kontrabasist Žiga Golob. Po koncertu: DJ Bakto

KOjBid-iKhQ

Petek, 20. december

V KGLU Slovenj Gradec bodo ob 18.00 odprli razstavo Pina Poggija z naslovom Arte Utile. Njegova umetnost je prežeta s političnim udejstvovanjem in družbeno angažiranostjo ter je tudi sredstvo za dokazovanje njegove politične drže, obremenjenosti z aktualnim dogajanjem v družbi in razočaranja nad sodobno umetnostjo, ki se je preveč oddaljila od gledalcev. Verjetno se tudi zato v zadnjih letih zateka k grški mitologiji, saj skozi metafore mitov in njihovih pedagoških dimenzij razkriva moralno relativnost vsakdana. Sredi šestdesetih let z dvema manifestoma zaznamuje nastanek Arte Utile. Pozneje ta koncept razvija še z dvema manifestoma (1980 in 1994), ki opisujeta umetnost kot odgovorno silo v družbi, s katero je svet mogoče spremeniti. Svojo umetnost je poimenoval Arte Utile, obsega pa AU proces, AU environment, AU alfabet in AU knjige umetnika. Poleg teh ustvarja še performanse, skulpture in poezijo. Kustos razstave: Jernej Kožar

V Mestni galeriji Piran bodo ob 19.00 odprli mednarodno skupinsko razstavo Selfie/sh/me, avtoportreti, ki govori o umetniškem avtoportretu danes, o identiteti v času selfijev in je hkrati tudi priložnost za raziskovanje drugačnosti v nas samih in v odnosu do drugih skozi dela sodobnih vizualnih ustvarjalcev. Likovni kritiki iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Kosova in Slovenije so izbrali umetnike, ki v svojih opusih obdelujejo omenjeno motiviko. Del razstave bo na ogled tudi v Galeriji Hermana Pečariča, kjer se v navezavi s stalno zbirko likovnih del pojavljajo tudi trije avtoportreti piranskega slikarja Hermana Pečariča (1908– 1981). Kustosinja razstave: Majda Božeglav Japelj

© Jenny Rova

Sobota, 21. december

V Orto Baru Ljubljana bodo ob 21.00 obeležili 25. obletnico delovanja z nastopom legendarne skupine Pankrti, ki se bo predstavila v originalni zasedbi. Pankrti so svoj prvi koncert odigrali oktobra leta 1977 v telovadnici gimnazije Moste. To je bil tudi prvi punk rock koncert v takratni Jugoslaviji in velja za neuradni začetek novega vala.

Qt9MCuEvhNQ

Nedelja, 22. december

Na Gospodarskem razstavišču Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Kurzschlussa nastopila Senidah, ki bo skupaj z zasedbo Atlas Erotika predstavila svoje največje uspešnice, ki imajo na Youtube-u več milijonov ogledov.

m3tG96vgmmI

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 21.00 premiera drame Žabe, ki jo je avtor Gregor Strniša podnaslovil “prilika o ubogem in bogatem Lazarju.” Ustvarjalce predstave je poleg moralitetne strani drame zanimalo odpiranje prostorov, ki nastanejo ob asociativnem branju besedila. Želja po tem kar nismo, ustvarja notranjo napetost. Začasno jo poteši fantazma o Drugem – boljšem, hitrejšem, spretnejšem, modrejšem, lepšem, bogatejšem. A Drugi se vedno izmika, tudi Strniševemu hudiču, ki sleherniku znova in znova skuša pomagati, hlepi pa po svojem koncu in izhodu iz večnosti. Režija: Maruša Kink, ponovitev: 26. decembra ob 18.00 in 21.00