Miti in dejstva o legendarnem jugoslovanskem avtomobilu Yugo

Umetniško-raziskovalni projekt Projekt Y? umetnice Neže Knez in umetnikov Danila Milovanovića, Tonija Poljanca in Luke Erdanija

V Projektni sobi SCCA Ljubljana bo 19. decembra ob 19.00 potekala predstavitev umetniško-raziskovalnega projekta Projekt Y?umetnice Neže Knez in umetnikov Danila Milovanovića, Tonija Poljanca in Luke Erdanija, na kateri bodo govorili o dejstvih o legendarnem jugoslovanskem avtomobilu, izvedeli pa boste lahko tudi več o tem, kako je svojega Yuga 55 Koral v ZDA izvozila ekipa Projekta Y?

Projekt Y? je večplasten projekt, ki se osredotoča na prevpraševanje in recikliranje dejstev in mitov, povezanih z avtomobilom Yugo, fenomenom jugoslovanske avtomobilske industrije. Ideja projekta je ponovitev zgodbe Yuga, ki je zaslovel tudi zaradi dejstva, da so ga izvažali na ameriški trg. Štiričlanska ekipa se je slaba tri desetletja po velikem poslu jugoslovanske industrije s svojim primerkom Yuga odpravila na pot od Kragujevca, rojstnega mesta nekdanje tovarne avtomobilov Crvena Zastava, čez kontinentalno Evropo proti Angliji in naprej čez ocean do New Yorka.

Ekipa razume avtomobil kot izrazit simbol in nosilec identitete specifičnega časovnega obdobja, kar predstavlja osnovo za iskanje novih zgodb, ki skozi sodobno perspektivo premišljujejo preteklost. Zgodba Yuga je dinamična in po svoje dramatična. V ZDA je avtomobil v relativno kratkem času od prodajnega hita strmoglavil v predmet posmehovanja in prispodobo slabe kakovosti. Na drugem koncu sveta, na območju nekdanje Jugoslavije pa je nekdanji vrhunec jugoslovanske industrije postal simbol sentimentalne, socialistične preteklosti in katalizator individualnih in kolektivnih spominov.