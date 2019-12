Knjige tudi v Državni zbor

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dobilo svojo Knjigobežnico, polico za javno izmenjevanje knjig

Direktorica Javne agencije za knjigo RS Renata Zamida in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo

Podatki iz najnovejše nacionalne raziskave Knjiga in bralci, ki je pokazala, da knjige kupujemo in beremo vse manj, še posebej pa je padec viden v segmentu najbolj izobraženih članov naše družbe, niso prav nič spodbudni. »Bralci se rodijo v družini in glede na omenjeno raziskavo so najbolj pozitiven zgled mladim še zmeraj starši in obdanost s knjigami doma. Po raziskavi PIAAC o kompetencah odraslih je Slovenija na repu držav glede velikosti domače knjižnice - marsikdo pa ne pozna dejstva, da ob lahko domači knjižnici, ki obsega najmanj 80 knjig, otrok deloma nadoknadi deprivilegiranost, ki izhaja iz nižje izobrazbe staršev,« opozarja direktorica Javne agencije za knjigo (JAK) Renata Zamida.

Literatura je v stalnem dialogu z družbo in pomembno je, da tudi družba vstopa v dialog z literaturo. To vedo tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, zato je ministrstvo pripravilo Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030, katere del je tudi bralna kultura. »Nacionalna strategija je že v potrjevanju na Vladi RS in v letu 2020 nam bo že omogočena priprava akcijskega načrta, ki bo zagotovo prispeval k razvoju bralne pismenosti in bralne kulture v Sloveniji,« pravi Zamida. Pobudo ministrstva so na JAK pozdravili tudi tako, da so jim podarili Knjigobežnico, polico za javno izmenjevanje knjig. Na njej se nahajajo knjige, ki jih bralci in bralke lahko vzamejo domov, v zameno pa tam pustijo kakšno svojo. Strokovne sodelavke in sodelavci Javne agencije za knjigo so Knjigobežnico na ministrstvu že napolnili z najrazličnejšimi knjigami.

Pomembno je izpostaviti tudi pomen branja tiskanih knjig – ekran nam ne posreduje tako poglobljene izkušnje branja kot fizična knjiga. »V tem kontekstu se nam zdi pomembno, da se uslužbenci ministrstva, ki kroji politiko na področju izobraževanja in znanosti, vsak dan na poti v pisarno srečajo s knjigami in imajo možnost poseči po njih,« pravi Renata Zamida. »Knjigobežnica zdaj domuje na Ministrstvu za kulturo, na Javni agenciji pa menimo, da bi jih morali vzpostaviti na vseh ministrstvih in v Državnem zboru. Knjigobežnica naj bo spodbuda k branju in nakupovanju knjig v slovenščini.«