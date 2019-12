Psihoseksualno popotovanje

Dvajseta obletnica filma Široko zaprte oči. Vznemirljivo psihoseksualno popotovanje s (tedanjima zakoncema) Tomom Cruisom in Nicole Kidman v glavnih vlogah.

V ljubljanskem Kinodvoru bodo 22. in 31. decembra predvajali film Široko zaprte oči v režiji Stanleyja Kubricka, ki letos praznuje dvajseto obletnico. Zadnji Kubrickov film, ki je nastal po Sanjski noveli Arthurja Schnitzlerja, je vznemirljivo psihoseksualno popotovanje s (tedanjima zakoncema) Tomom Cruisom in Nicole Kidman v glavnih vlogah. Predfilm: Nikoli le sanje: Stanley Kubrick in Široko zaprte oči.

Zakonca Bill in Alice Harford sta predstavnika newyorške visoke družbe. Ko Alice nekega večera malce omamljena Billu prizna, da ga je pred letom skoraj prevarala z drugim moškim, Bill ni več tako močno prepričan v trdnost njunega zakona. Zmeden se poda v noč in na koncu pristane na skrivnostni zabavi v razkošni podeželski graščini, kjer se zamaskirana druščina predaja spolnim orgijam. Vendar ga razkrinkajo in pred kaznijo ga reši skrivnostna neznanka.

Naslednji dan Billu vprašanja ne dajo miru. Kdo so pripadniki skrivnostnega kulta? Ali je tiste noči umorjena prostitutka njegova rešiteljica, ki je morala plačati z življenjem? Si vse samo domišlja ali je res kaj na tem?

"Lika sta v hudem konfliktu. Ko govoriš o ljubosumju in prvinskih čustvih, ki moške spravijo na kolena, je to lahko prav uničujoče. Stanleyja ni zanimal seks. Film govori o številnih stvareh, predvsem pa o dinamiki razmerja, ki je pod vplivom surovih čustev obsesije in ljubosumja. In o tem, kako lahko en sam neznaten dogodek v življenju v človeku sproži tako pogubna čustva. Ni mi bilo všeč igrati dr. Billa. Lik mi res ni bil všeč. Neprijetno je bilo. Ampak nikoli si ne bi odpustil, če tega ne bi naredil," je povedal igralec Tom Cruise.

