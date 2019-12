REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bodo na večeru afro-housa nastopili Hyenah, Urban Pfeifer, Paolo Barbato in Stanny Abram, na Gospodarskem razstavišču na Butik Winter Showcase festivalu Anthea, TC80, Eliaz in Kosta, v Božidarju pa Miq in Lavka.

Hyenah

Petek, 27. december

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: Vazz (DJ set)

(20.00): GT22 Maribor: AmbientSoup Maribor #4 (Octex/live, Simm)

sgpR9jAGCyU

(20.00): Žmauc Ljubljana: Splinterhouse (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Prednovoletni celovečerci (GPN GPN)

(22.00): Trainstation Subart Kranj: Plesen (RSN, Douchean, SSS, Selgor b2b ofnana_pesa)

(22.00): MC Pekarna Maribor: DNBK 2019 x Vibe Department x Magnetic Shift BETA (Cookie, Mixxle, Erma, W. G., Theejay, Useless D.I.)

0kp9qOXYBi8

(23.00): Božidar Ljubljana: Miq & Lavka (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Umešana jajca (Borka, Jopa & Dado)

a17oqBkJpKQ

(23.00): K4 Ljubljana: Sisa w/ Hyenah (Sisa Arena: Hyenah, Urban Pfeifer. Stereophonic Bar: Paolo Barbato, Stanny Abram)

BNDyyxOWrHM

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Annarch & Nati Katchi (DJ set)

(23.00): Gospodarsko razstavišče Ljubljana: Butik Winter Showcase (Anthea, TC80, Eliaz/live, Kosta)

Olm-MtmwrwE

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Ljubljana Zagreb Beograd via Cosmic Sex (Jaša Bužinel, Blažen DJ, N/obe, Kornet, Lil Tat)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tiffanijev Decembrski Punč Vol. 4 (DJ Marino)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Das Ist Techno (Rydel, Pohalino, Matt Cubero, Zesyara, Daniel Kremensek, D Mayk B, Rok More)

Sobota, 28. december

(20.00): Trg Leona Štuklja Maribor: Tim Urbanya & Mike Vale (DJ večer)

mO_nMEDpTJ4

(21.00): Pritličje Ljubljana: Prednovoletni celovečerci (Mondijale)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Tea Vuckovic's Birthday Celebration (gosti: Teodor G., Vannya, Renatto)

nsc17mRdNzE

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB (predstavitev DNB Kompilacije 2019)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ustanova (Luz)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Bojler: Après Skís (Surprise Santa, DVMIR, GPN GPN, Futon, Peglasus, TMA; VJ: Smech)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: KFTØ (LXS aka Lexis, Adamm, Melvil. VJ: Dimension)