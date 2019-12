Naveličani tipičnih božičnih pesmi? To so alternative!

Bralci Observerja so sestavili alternativno lestvico 25 naj božičnih pesmi

Shane MacGowan je zasedel 1. mesto najboljših alternativnih božičnih pesmi

© arhiv založbe

Bralci britanskega časnika The Observer so v poplavi zimzelenih božičnih popevk ustvarili alternativno lestvico, na kateri s Christmas Lullaby kraljuje Shane MacGowan. Glasbenik v skladbi prizna, da je zgolj "pijana zguba", pred njegovim sinom pa je prihodnost. Med 25 izpostavljenimi skladbami so tudi pesmi Kate Bush, Jamesa Browna in Toma Waitsa.

Pri The Observer so bralce prosili, naj jim sporočijo, katera je njihova najljubša božična pesem. Prvo mesto je zasedel že omenjeni Shane MacGowan s skladbo Christmas Lullaby iz leta 1996, nabor najbolj alter 25 božičnih skladb pa je izrazito pisan. Drugo mesto je zasedel Paul Kelly s skladbo How to Make Gravy, ki prav tako datira v leto 1996. Napisana je v obliki pisma, ki ga zapornik pošlje domov v prazničnem času.

XyBmaDEL9Qw

fh79619xxk8

Tretje mesto zaseda On a Christmas Day ameriškega folk in blues glasbenika Leadbellyja. V skladbi iz leta 1944 poje o tem, kako se otroci veselijo božiča. Na četrto mesto se je uvrstila Kate Bush s pesmijo December Will Be Magic Again (1980), ki jo, kljub prazničnim vsebinam, zaznamuje izrazit glasbeničin podpis. Pod številko pet se skriva skladba Santa Claus Go Straight to the Ghetto (1968) Jamesa Browna, pod šest pa Winter Song (1972) skupine Lindisfarne.

xrmFdY6sE4A

3SldDENZ_jU

cz48PR__uSo

Na sedmo mesto se je uvrstila skladba That Was the Worst Christmas Ever! iz leta 2006, v kateri Sufjan Stevens v prostem prevodu prepeva: Sveta noč, blažena noč. Sveta noč, nič se ne zdi prav., na osmem mestu je pesem White Wine in the Sun (2012), v kateri kantavtor Tim Minchin preko humornih opazk o samem prazniku opominja, da je božič tisti čas, ki ga preživiš z bližnjimi, na devetem pa je pesem A Doe to a Deer (2012) skupine Los Campesinos!

TpmiPbDkvBQ

fCNvZqpa-7Q

Do 25. mesta se zvrstijo še številni znani glasbeniki, ki so podpisali skladbe z božično vsebino, ki pa širši javnosti niso tako zelo znane in zlajnane, kot denimo Last Christmas skupine Wham! ali pa All I Want for Christmas Is You Mariah Carey.

Na lestvici so se tako znašle tudi Christmas Card from a Hooker in Minneapolis (1978) Toma Waitsa, Blue Xmas (To Whom It May Concern) (1962) Milesa Davisa, Silent Night/Seven O'Clock News (1966) v izvedbi Simona and Garfunkela, Must Be Santa (2009) Boba Dylana ali pa Red Water (Christmas Mourning) (1996) v izvedbi Type O Negative, ki je postavljena na 25. mesto.