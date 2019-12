Koncerti na trgih v Ljubljani in Mariboru

Silvestrovanja na prostem

Kongresni trg bo zvečer poln in koncertno obarvan

© WikiCommons / Med Cruise Guide

Na trge številnih mest se bodo danes zvečer zgrnili tisti, ki silvestrsko noč najraje preživijo na prostem. Vremenoslovci napovedujejo jasno noč, zato načrtovanih koncertov ne bosta pokvarila sneg ali dež.

Večerna silvestrovanja v Ljubljani bodo na štirih trgih. Osrednje na Kongresnem trgu bo namenjeno najširšemu krogu obiskovalcev, zabavali pa jih bodo skupina Kingston in Luka Basi. Na Mestnem trgu, ki je vedno namenjen ljubiteljem popevk, bodo nastopili Špičikuc Orchestra in Neisha. Na Pogačarjevem trgu bodo ljubitelje slovenskih izvajalcev popularne in narodnozabavne glasbe zabavali ansambel Ceglar, Fredi Miler in Come Back band. Na Trgu francoske revolucije pa se bodo zabavali ljubitelji alternativne rock glasbe in izvajalcev Omega Sun, Alo! Stari, Srd in Niet.

V Mariboru bodo na Trgu Leona Štuklja v novo leto vstopili v družbi skupin Groovocado in Big Foot Mama. Na Grajskem trgu jih bo zabaval DJ, na Trgu svobode pa pripravljajo silvestrovanje na drsalkah.