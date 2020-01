Mož, ki je razkrival skrajna desničarska gibanja

Dokumentarni portret švedskega pisatelja in novinarja Stiega Larssona

V Kinodvoru bo 6. januarja ob 20.30 premiera filma Stieg Larsson: mož, ki se je igral z ognjem v režiji Henrika Georgssona. Dokumentarni portret švedskega pisatelja in novinarja Stiega Larssona, avtorja Milenijske trilogije, je posvečen njegovi življenjski obsesiji: razkrivanju skrajnih desničarskih gibanj in njihovih strategij, kako priti na oblast. Film vključuje intervjuje z Larssonovimi prijatelji in sodelavci, dramatizirane prizore iz njegovega življenja ter nikoli videne arhivske posnetke.

Stiega Larssona svetovna javnost pozna predvsem po treh kriminalnih romanih, ki so izšli kmalu po njegovi prezgodnji smrti: Dekle z zmajskim tatujem, Dekle, ki se je igralo z ognjem, Dekle, ki je dregnilo v osje gnezdo, sledila pa sta še Dekle v pajkovi mreži in Dekle, ki je iskalo pravico.

A preden je v enem samem ustvarjalnem izbruhu spravil na svet Lisbeth Salander in Mikaela Blomkvista, je Stieg Larsson živel življenje, ki ni bilo nič manj vznemirljivo od njegovih knjig. Kot raziskovalni novinar je vztrajno dokumentiral dejavnosti desničarskih skrajnežev, ki so tako doma kot po svetu pridobivali vse večjo moč. Bil je človek visoke morale in trdne volje, popolnoma predan svoji strasti in pripravljen tvegati življenje, da bi ubranil okope svobode in demokracije.

"Stiega vsi poznajo kot pisca kriminalk, a te knjige je pisal le v zadnjih dveh, treh letih, večji del življenja pa je posvetil raziskovanju skrajne desnice. Zgodba je zelo relevantna za današnji čas, ko na Švedskem in drugod po svetu vznika vse več tovrstnih gibanj. V Stiegovem življenju je bilo zaradi tega, kar je počel, tako ali tako veliko suspenza – delal je pod krinko, grozili so mu. V intervjujih in dramatizacijah smo poskušali ustvariti posebno vzdušje. Ni se nam zdelo tako pomembno, kje se protagonisti nahajajo in kakšni so njihovi domovi ali pisarne, ampak smo se trudili, da bi vse skupaj približali prevladujočemu tonu filma, ki daje občutek trilerja," je o filmu povedal režiser Henrik Georgsson.

LSlmegJsq-w