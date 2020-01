Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo tehnične opreme Vintage CD, ki je nastala ob 40. letnici Cankarjevega doma, premiero ostre satirične komedije Ivana Cankarja Za narodov blagor v režiji Matjaža Zupančiča, skupinsko razstavo Transgresija?, ki bo predstavila izbor desetih video del iz arhiva Postaje DIVA, premiero drame Maria, znamenitega britanskega dramatika Simona Stephensa v režiji Janusza Kice in koncert srbskih indie folkerjev Stray Dogg.

Obtožujem!

Četrtek, 9. januar

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo tehnične opreme Vintage CD, ki je nastala ob 40. letnici Cankarjevega doma. Z razstavo bodo obudili spomn na ključne odrske dogodke od leta 1985 dalje, med katere sodijo gledališke predstave Krst pod Triglavom (1985), zmagovalna predstava Borštnikovega srečanja Strniševe in Freyeve Žabe (1992/93), drama Macbeth (1997) in opera Turandot (1994). Ob razstavljenih artefaktih iz posameznih predstav bo glavni poudarek na stari tehnični opremi, ki je omogočila izvedbo teh neponovljivih odrskih doživetij. Nostalgične spomine bomo obujali s pomočjo zvočnikov, mikrofonov in magnetofonskih trakov, starih klasičnih gledaliških reflektorjev, dia in video projektorjev, scenskih elementov, rekvizitov in kostumov… Avtorica zasnove: Karmen Klučar, tehnična direktorica CD, avtorica postavitve: Irena Pivka

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesne predstave Free Standing, najnovejše produkcije Studia 25, izbrane na mednarodnem razpisu Pan-Adria, v kateri se ustvarjalci Mašo Kagao Knez, Kaja Lin J. Avguštin, Joseph Nzobandora in Kany Michel Obenga sprašujejo o različnih razsežnostih odnosov, ki jih vzpostavljamo drug z drugim. Ponovitev: 10. januarja ob 20.00

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 20.00 premiera ostre satirične komedije Ivana Cankarja Za narodov blagor, ki govori o lažnem rodoljubju in politični gnilobi. Avtor jo je napisal na Dunaju, ob izidu leta 1901 pa je ta satira temeljito razburkala slovensko javnost., prevladali pa so tisti, ki so ji nasprotovali. Krstno uprizorjena je bila šele leta 1905 v Pragi, na slovenskih tleh pa še le leta 1906 v ljubljanskem Deželnem gledališču. Grozd in Gruden sta izprijena voditelja dveh političnih strank, ki se borita za prevlado. Oba si pod pretvezo, da delata dobro za ljudi, z vsemi sredstvi prizadevata izključno za svoj lastni uspeh. V pehanju za močjo in oblastjo ne manjka podlosti, podtikanj, spletkarjenja in umazanih igric. Režija: Matjaž Zupančič

Petek, 10. januar

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo Transgresija?, ki bo predstavila izbor desetih video del iz arhiva Postaje DIVA, nastalih v različnih časovnih obdobjih in v različnih kontekstih. Sodelujejo: Zemira Alajbegović / Neven Korda / Dario Seraval (Borghesia), Martina Bastarda / Mateja Ocepek / Nataša Skušek, Cym / Luka Dekleva / Luka Prinčič / Jodi Rose, Ana Čigon / Lea Jurišič / Teja Reba / Barbara Kapelj, Nika Ham, Neža Jurman (Nez Pez), Danilo Milovanović, Katarina Rešek (KUKLA), Sašo Sedlaček, Maja Slavec. Kuratorja: Vesna Bukovec, Peter Cerovšek. Ob 20.00 bo sledila premiera predstave Sedaj sem...neskončnost, v kateri Jasmina Založnik in Darko Dragičević v interdisciplinarnem pristopu (koreografiji telesa, glasbi in zvoku, naraciji in svetlobi) gledalca popeljeta na sprehod v futuristično imaginarno krajino, ki jo mapirata v treh časovnih obdobjih in jo pregibata v treh uprizoritvenih sklopih.

Sedaj sem...neskončnost

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli razstavo Primoža Bizjaka z naslovom Alpi Apuane, ki predstavlja serijo sedmih fotografij velikih formatov. Motiv fotografij so opuščeni apuanski kamnolomi, ki so znani zlasti po tem, da so z njihovim marmorjem nastale številne arhitekturne in kiparske mojstrovine od rimskih časov naprej. Serija je nastajala skoraj štiri leta, od leta 2014 do 2017. Govori ne le o slavni zgodovini kamnolomov in kamnoseški inovativnosti, temveč – s povzročanjem onesnaženja in izginjanja celih gorskih predelov, o posledicah in neizbrisnosti človekovih posegov v okolje.

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 projekcija filma Obtožujem!, v katerem spremljamo zgodbo o aferi Dreyfus, političnem škandalu, ki je na koncu 19. stoletja pretresel Francijo in svet. Režija: Roman Polanski. Do 21. januarja.

Na Mali sceni MGL bo ob 20.00 premiera zanstvenofantastične glasbene drame Jureta Novaka Karaoke, ki se ukvarja z imperativom sreče in uspeha. V sodobnem svetu je tako rekoč človekova dolžnost, da je srečen. Kaj sreča, ki jo lahko laboratorijsko, kemično dokažemo, sploh je? Karaoke nas bodo popeljale v mesto, ki mu je zavladal Črv. Ta se zavleče v loba­njo in prisesa na možgansko deblo. Svoje gostitelje naredi srečne in uspešne, saj odpravi strah, dvom, slabo samopodobo, razvade in odvisnosti. Črv je popolnost. Skoraj vsi imajo Črva, skoraj vsi so popolni. Samo nekateri še vztrajajo brez njega in v zapuščenem delu mesta zavetje iščejo v družbi sebi enakih v majhnem klubu s karaokami. Režija: Jure Novak, avtor glasbe: Uroš Buh

Sobota, 11. januar

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera drame Maria, znamenitega britanskega dramatika Simona Stephensa. Osemnajstletna Ria je noseča. Kot je razumljivo za mlado dekle, se boji poroda in vseh neznank, povezanih z njim. Ko ji zdravnik svetuje, naj jo pri porodu kdo spremlja, da ji bo v tolažbo in oporo, se znajde pred dodatno težavo. Pokaže se, da je naloga najti spremljevalca vse prej kot preprosta. Čeprav je igra postavljena v pristaniško mesto predbrexitovske Velike Britanije, so vse njene teme, vsi njeni problemi dobro znani. V drugem delu, po rojstvu hčerkice, se igra preseli na splet. Ria se namreč zaposli kot camgirl: za plačilo se pogovarja s tujci. Čeprav nekateri živijo na drugem koncu sveta, so problemi ljudi, ki so pripravljeni plačevati za pogovor, povsod podobni: osamljenost, strahovi, pogrešanje sogovornika, frustracije v medčloveških odnosih. Režija: Janusz Kica

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bodo ob 21.00 nastopili srbski indie folkerji Stray Dogg, ki bodo predstavili svoj najnovejši album Look At The Moon. Za ogrevanje bo poskrbela ljubljanska zasedba Regen, ki spaja folktroniko z indie rockom.

V Gabrijelu Cerkno bodo ob 21.00 v okviru Festivala Keltika nastopili norveški free jazz kvartet Cortex in italijansko-slovenski impro jazz trio Durizzotto / Bajc / Furlan.

