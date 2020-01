REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 se bosta predstavila ustanovitelja londonske založbe Cartulis Music in DJ-ja Unai Trotti in Raphael Carrau, ki se jima bodo pridružili domači Eliaz, Limc in Thomas L, v Channel Zeru pa člani kolektivov Spejs in Nimaš Izbire v družbi prijateljev iz lokalne scene (artificial passenger x Ayit, Softskinson, Pinta, Junker, FOMO, Terranigma).

Raphael Carrau & Unai Trotti

Petek, 10. januar

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: Lottie (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Laurus)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 x Cartulis Showcase w/ Raphael Carrau & Unai Trotti (Cartulis Arena: Raphael Carrau, Unai Trotti, Eliaz. K4 Bar: Limc, Thomas L)

CQcPnOAlhW8

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Štrom: 21 Rave Street (artificial passenger x Ayit, Softskinson, Pinta, Junker, FOMO, Terranigma; VJ: Kasko Karambol)

HC3MVBZLkEU

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wade Riders: Enter 20:20 (Torulsson, Kobayashii)

nhqtzgejqxE

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tropical Winter (DJ Marino)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Alljoans (DJ set)

Sobota, 11. januar

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Stagnat Live, RSN, Thon Kland)

(23.30): Mostovna Solkan: Reload Showcase At Mostovna (Damir Hoffman, Matteo Puntar, Gabriele Volpi, Erik Gross)

dzXF0-QVCys