Sedem vprašanj o sreči

Zgodba o arhetipskem potovanju v iskanju sreče

© Jaka Varmuž

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo 10. januarja ob 16.00 premiera 6-urne predstave Sedem vprašanj o sreči, ki je nastala v koprodukciji Lutkovnega gledališča Ljubljana in Slovenskega mladinskega gledališča. Skozi zgodbo o iskanju modre ptice ustvarjalci predstave pišejo lastno, osebno in družbeno zgodbo o družini, nasilju, spominu, sanjah, smrti, radostih, ljubezni, prihodnosti, slovesu, smislu. Sedem vprašanj o sreči ne postavlja vprašanj in tudi ne ponuja odgovorov, omogoča pa, da si na domišljijskem potovanju skozi sedem gledaliških dežel vprašanja zastavimo sami in si, če to želimo, nanje sami tudi odgovorimo. Režija: Tomi Janežič.

Ustvarjalci so kot izhodišče za ustvarjanje predstave vzeli Maeterlinckovo Modro ptico, zgodbo o arhetipskem potovanju v iskanju sreče. Po premieri v Moskovskem umetniškem gledališču v režiji Konstantina Sergejeviča Stanislavskega (1908) in na Broadwayu (1910) je doživela vrsto izvedb, priredb za radio, več filmov in TV-serijo. Po uspehu igre je nastal tudi otroški roman The Blue Bird for Children, ki ga je Maurice Maeterlinck napisal z Georgette Leblanc. V Lutkovnem gledališču Ljubljana je bila uprizoritev Sinje ptice (1964) v režiji Jožeta Pengova eden od vrhuncev tedanjega marionetnega odra.

Sedem vprašanj o sreči je predstava o gledaliških prostorih. Tudi v tokratnem sodelovanju režiserja s scenografom Brankom Hojnikom, je posebna pozornost posvečena prostoru kot mestu domišljije. Gre za dolgo gledališko potovanje, predstavo o predstavi, zgodbo o zgodbi, ki je po svoje nadaljevanje ustvarjalnega procesa, ki se je z delom ekipe začel že pri uprizoritvi še ni naslova.

Janežič je sicer v zadnjih letih v različnih državah ustvaril več nenavadno dolgih predstav, ki skušajo z dekonstrukcijo gledališča poudariti njegovo čudežnost ter v ospredje postavljajo skupnost, udeleženo v dogodku.

V predstavi nastopajo: Lovro Finžgar, Tomi Janežič k. g., Nataša Keser k. g., Sonja Kononenko, Boris Kos, Maja Kunšič, Jure Lajovic, Iztok Lužar, Gašper Malnar, Anja Novak, Matej Recer, Nina Skrbinšek, Daniel Day Škufca k. g. in Matija Vastl. Oblikovalec lutk: Branko Hojnik, kostumografka: Marina Sremac.