Spominska razstava Lojzeta Spacala

V Bežigrajski galeriji 2 bo ob 20. letnici njegove smrti na ogled 38 del iz obdobja od leta 1940 do 1995

Lojze Spacal: Viseči čolni, 1951

© Marko Tušek

V Bežigrajski galeriji 2 bodo 8. januarja ob 19.00 odprli razstavo Lojzeta Spacala z naslovom Iz primorskih in kraških pokrajin. Gre za retrospektivno razstavo slik, kipov in grafik ob 20. letnici smrti enega najpomembnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev in svetovno prepoznanih grafikov. Razstava, ki sodi v niz historičnih in spominskih razstav, bo predstavila 38 del iz obdobja od leta 1940 do 1995 iz Moderne galerije Ljubljana, Javnega zavoda Komenski Kras, Štanjel in zasebnih zbirk. Kustos razstave: Miloš Bašin.

Letos mineva dvajset let od smrti pomembnega slikarja, grafika in vsestranskega umetnika Lojzeta Spacala, ki velja za enega najbolj uveljavljenih likovnih umetnikov slovenskega rodu v mednarodnem kulturnem okolju. Spacal je bil umetnik in človek na stičišču dveh kultur: romanske in slovanske, in bil je človek dveh svetov: obmorskega, sredozemskega in celinskega, kraškega, kar se je odražalo tudi v njegovem obsežnem umetniškem opusu. Lojze Spacal od petdesetih let prejšnjega stoletja spada med tiste pomembne slovenske likovne ustvarjalce, ki so z izredno samosvojo in izvirno likovno govorico začeli odpirati nova pota umetnosti, sodobna po izrazu, globoka po izpovedi in z močnim eksperimentalnim duhom.

"Živel je v Trstu in s Trstom, a živel je tudi na Krasu in s Krasom. Lahko govorimo o njegovi globoki ljubezni do kamnite kraške pokrajine, do njene kulturne podobe in do njene izjemne arhitekture, ki jo je nenehno vključeval v svojo umetnost in iskal njene odmeve na grafičnih listih, slikah in skicah. Lojze Spacal je užival v naravi in v njej je črpal navdih za svoje likovne podobe, dokončno pa so nastajale v samoti in tišini njegovega ateljeja. V naravi je zapisal le bežne skice, ki jih je nato preuredil, očistil nepotrebnih nadrobnosti in na njih poudaril najbolj bistveno. To je bila pri njem običajna pot do tistih likovnih del, ki jih je dokončal v grafičnih in slikarskih tehnikah ter jih nato izročil javnosti. Njegov skrajno analitični duh je prišel do izraza pri številnih krajinskih motivih, ki govorijo z vsemi specifičnimi prvinami klene likovne govorice. Zato je za večino njegovih slik značilna geometrično urejena kompozicija, ki temelji na skladnem sobivanju likovnih elementov in na preprostosti, ki je posledica umetnikovega izjemnega smisla za abstrahiranje motiva. Mnogi poznavalci Spacalove umetnosti vse to označujejo tudi kot strogost," je v katalogu ob razstavi zapsial Iztok Premrov.