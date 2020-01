Bowie dobil svoj strip, kmalu pa tudi svojo ulico

Bowiejeva kariera v stripu - od začetkov do vzpona na sam vrh svetovne glasbe

Ob 4. obletnici smrti je pod okriljem založbe Insight Comics izšla stripovska biografija legendarnega britanskega glasbenika in umetnika Davida Bowieja. Besedilo, v katerem je popisana Bowiejeva kariera, od začetkov do vzpona na sam vrh svetovne glasbe, sta napisala Michael Allred in Steve Horton, podobe pa je ustvarila Laura Allred.

Stripovski album z naslovom Bowie: Stardust, Rayguns, & Moonage Daydreams je izšel le nekaj dni pred četrto obletnico njegove smrti. Kot so spomnili pri založbi ob izidu stripa, je bil Bowie za časa življenja sodobna pop-kulturna ikona, ki je s svojo glasbo in pojavo osvajal nove in nove generacije oboževalcev. Po smrti pa se je njegov kult še okrepil.

Bowie je bil izjemen glasbenik, hkrati pa tudi vizualni performer, katerega podoba je vselej mejila na nadrealizem. Tako je posebno mesto v biografiji dobil tudi njegov glam-rock alter ego Ziggy Stardust.

Bowie, ki je sicer živel v ZDA, se je leta 1947 rodil v Londonu kot David Robert Jones. Umetniško ime si je nadel leta 1965. V zgodovino pop glasbe se je zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov - od glam rocka, belskega soula do elektronske glasbe. Nastopil je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah. O njem so izšle številne knjige, posneta je bila tudi vrsta dokumentarcev.

Bowie bo v Parizu dobil svojo ulico

Bowieju pa se bodo poklonili tudi v Franciji, v Parizu naj bi namreč kmalu dobil ulico. "V 13. okrožju Pariza bo kmalu tudi Rue David Bowie," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal župan tega pariškega okrožja Jerome Coumet.

Kot je dejal župan, ki je velik oboževalec britanskega glasbenika, bodo po Bowieju poimenovali novo ulico v bližini postaje Austerlitz v jugovzhodnem delu francoske prestolnice. Dodal je, da mora poimenovanje odobriti še mesti svet, a da ne pričakuje težav.

