Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo koncert Gorana Trajkoskega, enega od utemeljiteljev sodobne makedonske etnofuzije, fotografsko razstavo Arven Šakti Kralj Szomi, premiero predstave Lewisa Carrolla Alica v čudežni deželi, ki je nastala v koprodukciji z APT Novo mesto, dvodelno slikarsko razstavo Marka Jakšeta z naslovom Proti toku, premiero opere Devica Orleanska skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega, koncert ljubljanske zasedbe AKA Neomi, ki bo predstavila svoj drugi album Beautiful Disasters.

Četrtek, 16. januar

V Galeriji Loža Koper bodo ob 18.00 odprli razstavo Maravee Object ob 500. obletnici smrti Leonarda da Vincija, ki v dialogu med idejami in čutili uprizarja intriganten odnos med objektom in človeškim telesom. S prostorsko postavitvijo Izumi se predstavljata umetnika Michele Bazzana in Nina Koželj, ki razmišljata o predmetih in mehanizmih. Kustosinja razstave: Majda Božeglav Japelj

V Galeriji ZDSLU Ljubljana bodo ob 18.00 odprli fotografsko razstavo Arven Šakti Kralj Szomi z naslovom Dekle jesenske nebine. Kustos razstave ddr. Damir Globočnik je ob razstavi zapisal, da avtorica selektivno beleži svet okoli sebe. Pritegnila so jo vzdušja izbranih prostorov – v enaki meri pa je seveda prisoten tudi prenos lastnih občutij v naravno ali urbano okolje. V ospredju so torej psihične, duhovne predstave, ki jih lahko spodbudi zlasti črno-bela fotografija.

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Podatki in suverenost, na kateri bodo predstavljena umetniška dela, ki predlagajo različne strategije ohranjanja spletne suverenosti in postavljajo nadaljnja vprašanja, s katerimi se mora soočiti vsak uporabnik interneta. Razstava je nastala v koprodukciji ZKM – Centra za umetnost in medije iz Karlsruheja, BIO 26 in Goethe inštituta Ljubljana. Ukvarja se s problemom spreminjanja različnih vidikov vsakdanjega življenja v podatke in razkriva zlorabe podatkov, ki so danes vseprisotne tako v vladnem kot v zasebnem sektorju. Sodelujejo: Kim Albrecht, DISNOVATION.ORG, Hasan Elahi, Geraldine Juárez, Maral Pourkazemi in Kate Crawford (v sodelovanju z Deep Lab). Kustosinja razstave: Livia Nolasco-Rózsás

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil Goran Trajkoski, eden od utemeljiteljev sodobne makedonske etnofuzije in v prvi vrsti karizmatični frontman skupin Padot na Vizantija, Mizar in Anastasia ter avtor zlitja makedonske tradicionalne glasbe, pravoslavne glasbe, bizantinske zapuščine in temnega novega vala.

RaxeR_P9mOE

Petek, 17. januar

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 18.00 premiera predstave Lewisa Carrolla Alica v čudežni deželi, ki je nastala v koprodukciji z APT Novo mesto. Najbolj znano delo pisatelja Lewisa Carrolla se v režiji in koreografiji Magdalene Reiter prelevi v bogat, nadrealističen in večplasten svet vizualnih iger in dvojnih pomenov, dinamičnih in fizično igrivih prizorov, ki se na vsem lepem razcvetijo še v pesmi in nore koreografije, ob katerih se ovsem enako zabavajo mladi in tudi odrasli gledalci.

© Barbara Čeferin

V ArtKIT (18.00) in MMC Kibla Maribor (20.00) bodo odprli dvodelno slikarsko razstavo Marka Jakšeta z naslovom Proti toku. Ljubljenec publike in kritike, je upornik “z razlogom” proti vzpostavljenim sistemom, saj meni, da siromašijo umetnost in ji odvzemajo njen osnovni postulat, svobodo. Z razstavo Proti toku manifestativno zavrača strukturo sodobnega umetniškega prostora, ki se vkaluplja v birokratske mehanizme in diktate. Neusmiljeno obdela terminološki aparat, ki vlada v našem prostoru in času: projekt, koncept, študija, sodobnost, serija, ciklus, kustos, intelektualec, teorija, razumeti in sodobnost, z vsakim pojmom opravi posebej.

V Likovnem salonu Celje bodo ob 19.00 odprli instalacijo Ane Čigon Mesta prevare III, ki se dotika problematike prostora in vabi k razmisleku o geopolitični razsežnosti delovanja oblasti. Gre za obris časa, kjer aktualne politične spremembe bistveno preoblikujejo podobo mesta, socialno dinamiko in kvaliteto bivanja v družbi. V instalaciji gledalec potuje skozi lokalne, evropske, globalne in vesoljne prostore. Opazuje posnetke urbanih krajin, v katerih različni glasovi nagovarjajo mesta, države in širša ozemlja. Pripovedujejo o medsebojnih razmerjih, zaznamovanih z razmejitvami in delitvami, ko je kapitalizem že bistveno in skoraj nepovratno razkrojil mreže solidarnosti in prizadevanja za boljšo prihodnost.

Sobota, 18. januar

V Slovenskem mladinskem gledališču Ljubljana bodo ob 17.00 odprli 12. festival Bobri z družinskim mijauziklom Andreja Rozmana-Roze Obuti maček v režiji Vita Tauferja. Letošnja edicija se osredotoča na vprašanje povezovanja umetnosti z znanostjo in tehnologijo. Na programu bodo gledališke, filmske, glasbene in plesne predstave, vodeni ogledi razstav, delavnice in druge dejavnosti, ki jih za otroke in mlade pripravljajo vladne in nevladne ustanove ter posamezniki, ki delujejo v Ljubljani in širše.

© Miha Fras

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 premiera opere Devica Orleanska skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega po istoimenski tragediji Johanna Christopha Friedricha von Schillerja iz leta 1801. Samosvoja operna stvaritev Devica Orleanska (1881, St. Petersburg) je napisana v slogu vélike francoske opere. V njej se psevdozgodovinsko ozadje zgodbe o usodi francoske heroine iz 15. stoletja prepleta z mešanico veličastnega razkošja in melodramatičnih pasaž. Ivana Orleanska, ki je v stoletni vojni vodila francoske čete v zmago nad Angleži in osvobodila prebivalce Orléansa, je posledično pripomogla, da je Karel VII. postal francoski kralj. Čajkovski je pripoved o izjemni ženski zastavil tako, da je njeno herojsko osebnost nadgradil s kompleksnimi psihološkimi nasprotji. Kljub tragičnemu koncu, ki je bil za junakinjo zaradi svetovnonazorskih in številnih drugih okoliščin neizogibno dejstvo, pa so moč njenega duha, pogum in prepričanja še danes lahko velik navdih za vse človeštvo. Režija: Frank Van Laecke, glasbeni vodja in dirigent: Simon Krečič

© Darja Štravs Tisu

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila tenkočutna ljubljanska zasedba AKA Neomi, ki bo po nastopih na MENT Ljubljana, Waves Vienna, predstavila svoj drugi album Beautiful Disasters.

n9NG7jZOMuU